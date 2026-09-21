Así se va a jugar la final de la Liga Femenina BetPlay 2026

Definidas las finalistas de la Liga Femenina BetPlay 2026: Santa Fe y Deportivo Cali buscarán el título.

El trofeo de la Liga Femenina BetPlay | Vizzor Image

Culminaron las semifinales de la Liga Femenina BetPlay 2026 y ya se conocen a los dos equipos que pelearán por la estrella de este año. Tras tres intensas fases previas, los clubes que mejor hicieron las cosas están a 180 minutos de la gloria en esta edición del campeonato.

La primera llave en definirse fue entre Deportivo Cali y Atlético Nacional, la cual dominó a su antojo el conjunto ‘Azucarero’. Recordemos que la ida en el Atanasio Girardot finalizó 1-2 a favor de ellas, lo que les daba ya un alivio para encarar la vuelta que fue en su terreno.

Si en la ciudad de Medellín hicieron bien las cosas, en su casa fue un auténtico paseo de las ‘Verdiblancas’, quienes liquidaron y ratificaron su clasificación de manera contundente. El segundo cruce entre ambos elencos finalizó 4-0, es decir, el global quedó 6-1. Un doblete de Ingrid Guerra, otro tanto de Melanin Aponzá y un último de Jhoana Bermeo liquidaron cualquier aspiración de Nacional.

El clásico bogotano definió la otra clasificación

Unas horas después de ese choque de ‘Verdes’, pues los dos partidos se llevaron a cabo el domingo 20 de septiembre, Millonarios e Independiente Santa Fe saltaron al terreno de juego de El Campín esta vez con las ‘Embajadoras’ oficiando como locales. En la ida todo había quedado en igualdad a dos goles en ese mismo escenario.

En esta oportunidad, las ‘Leonas’ rugieron en el ‘Coloso de la 57’ y se quedaron con el otro tiquete a la final de la Liga Femenina BetPlay. Las ‘Cardenales’ tomaron la ventaja gracias a un gol de Daniela Garavito. En el segundo tiempo Isabella Sánchez igualó las cosas, pero la alegría le duró poco a las ‘Azules’ porque Mariana Zamorano puso el 1-2 final (global 3-4).

Así las cosas, Santa Fe juega por el título contra Deportivo Cali y se repite la final del año inmediatamente anterior. En esa ocasión, las ‘Verdiblancas’ salieron triunfantes. Resta esperar que Dimayor confirme horarios, pero lo que se sabe es que la llave finaliza en el estadio de las caleñas.

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