¡Del Real Madrid a La Noria! Cruz Azul Femenil ficha a Alicia de la Cuerda

La Máquina fichó a la mediocampista española y excapitana del Real Madrid B para reforzar al equipo durante el torneo Apertura 2026 de Liga MX

La jugadora de 22 años aporta liderazgo y juventud a las celestes | @AzulFemenil

Cruz Azul Femenil confirmó la contratación de Alicia de la Cuerda, mediocampista española de 22 años que llega procedente del Real Madrid B. La futbolista se incorpora al conjunto celeste para disputar el resto del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

Desde España 🇪🇸 llega nuestra nueva jugadora, Alicia De La Cuerda.



¡Bienvenida a bordo! 😮‍💨🚂 pic.twitter.com/ksFe1SEfNt — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) September 17, 2026

Alicia de la Cuerda deja al Real Madrid para jugar en México

El acuerdo fue anunciado este jueves 17 de septiembre. El Real Madrid informó que alcanzó un acuerdo con Cruz Azul para el traspaso de la jugadora, mientras que el club mexicano publicó un mensaje para recibirla: “Desde España llega nuestra nueva jugadora, Alicia De La Cuerda. ¡Bienvenida a bordo!”.

La operación se concretó a dos días del cierre del mercado de registros de la Liga MX Femenil. De la Cuerda vivirá su primera experiencia profesional fuera de España, después de desarrollar toda su trayectoria en las estructuras juveniles del Atlético de Madrid y Real Madrid.

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Nacida el 19 de febrero de 2004 en Toledo, España, la futbolista comenzó su formación en las Escuelas Deportivas de Argés, donde permaneció entre 2010 y 2014. Posteriormente, se incorporó a las categorías inferiores del Atlético de Madrid, institución en la que estuvo durante ocho años.

En 2022 pasó al Real Madrid para integrarse a su filial femenil. Durante su etapa con el Real Madrid B llegó a portar la cinta de capitana y compitió en la Primera Federación, segunda categoría del sistema español. Su perfil oficial la identifica como centrocampista, aunque también puede desempeñar labores defensivas.

La nueva integrante de la Máquina también cuenta con antecedentes internacionales. Alicia de la Cuerda formó parte de la selección española sub 19, aunque hasta el momento no registra una aparición con el representativo mayor de su país.

Cruz Azul refuerza su mediocampo para el Apertura 2026

La española se pondrá a disposición de Raúl ‘Potro’ Gutiérrez, quien asumió la dirección técnica durante el torneo. Su incorporación ofrece una alternativa para la recuperación de la pelota y la salida desde el mediocampo, además de sumar una jugadora con experiencia como capitana en el futbol formativo español.

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Cruz Azul atraviesa un proceso de ajustes después de la salida de Israel del Real, quien dejó el banquillo tras la derrota por 10-0 frente al América en la segunda jornada. Guadalupe Worbis tomó el puesto de manera interina y posteriormente se integró como auxiliar al cuerpo técnico encabezado por Gutiérrez.

Después de siete partidos, la Máquina se ubica en la sexta posición del Grupo A con 12 puntos, producto de cuatro victorias y tres derrotas. El cuadro celeste se encuentra a tres unidades de la zona de clasificación, luego de imponerse 2-1 a Pumas en su compromiso más reciente.

El siguiente partido de Cruz Azul será frente a Santos Laguna, correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2026. La participación de Alicia de la Cuerda dependerá de que complete su registro y sea considerada por el cuerpo técnico, en el inicio de una etapa que la llevará del Real Madrid B a la Liga MX Femenil.

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