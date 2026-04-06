Guatemala va por el boleto: convocadas para el duelo clave ante Costa Rica

El grupo combina futbolistas del ámbito internacional con otras del torneo local, en una estructura que se ha mantenido a lo largo de la eliminatoria.

Guatemala suma nueve puntos y un diferencial favorable en el grupo | Concacaf

La Selección Femenina de Guatemala entra en la recta final del Clasificatorio W de Concacaf con un objetivo claro: asegurar su lugar en la siguiente fase. El equipo enfrentará a Costa Rica el sábado 18 de abril en el Estadio Nacional de San José, en un duelo directo por el primer puesto del Grupo C.

Con tres victorias en tres partidos, Guatemala lidera la tabla con nueve puntos y una diferencia de goles amplia. Este rendimiento le permite llegar con ventaja a la última jornada, donde un triunfo será suficiente para sellar la clasificación sin depender de otros resultados.

Lista de convocadas para el partido decisivo ante Costa Rica

Para este compromiso, la entrenadora Karla Maya convocó a 25 jugadoras que trabajarán en el microciclo previo. El grupo combina futbolistas del ámbito internacional con otras del torneo local, en una estructura que se ha mantenido a lo largo de la eliminatoria.

El equipo ha construido su campaña a partir de la eficacia ofensiva. Guatemala ha marcado en todos sus encuentros y ha logrado sostener una producción regular que lo posiciona como uno de los ataques más efectivos del grupo.

En ese contexto, destacan nombres como Ana Lucía Martínez y Aisha Solórzano. Ambas militan en la Liga MX Femenil y han tenido continuidad tanto en sus clubes como en la selección, siendo referencias en la zona de definición.

También aparece Andrea Álvarez, quien ha sumado goles importantes en la competencia. La distribución del aporte ofensivo ha sido uno de los factores que explican el momento del equipo en el torneo.

Entre las novedades, se encuentra el regreso de Savianna Gómez tras cumplir una sanción. Su reincorporación le brinda más opciones al cuerpo técnico en un partido que exige variantes.

El escenario es claro: si Guatemala gana, avanzará al Campeonato W de Concacaf. Ese torneo, además, otorga plazas para la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que el encuentro ante Costa Rica definirá mucho más que un resultado.

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