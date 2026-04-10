Sin victorias y con dudas: así arrancaron los equipos colombianos en torneos Conmebol

Balance agridulce para los clubes colombianos en torneos Conmebol: sin victorias en el debut y con la obligación de mejorar en la próxima jornada.

Santa Fe vs Peñarol | Luis ACOSTA / AFP.

La primera fecha de la fase de grupos en los torneos internacionales dejó un balance agridulce para los equipos colombianos. Entre la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, ninguno logró sumar victorias y el rendimiento general volvió a evidenciar las dificultades para imponerse frente a rivales de peso en el continente. Empates ajustados y una derrota marcaron una jornada que deja sensaciones mixtas de cara a lo que viene.

Libertadores: igualdad, pero sin contundencia

Deportes Tolima se reportó en la Copa Libertadores con un empate sin goles en Ibagué frente a Universitario de Perú. El equipo vinotinto y oro no logró romper el bloque defensivo del conjunto visitante, en un partido donde le faltó claridad en el último tercio del campo.

En Antioquia, Independiente Medellín también firmó un 1-1 ante Estudiantes de La Plata, en un duelo intenso pero parejo. El conjunto paisa mostró momentos de buen fútbol, aunque no logró sostener la ventaja y terminó cediendo puntos en casa.

Más empates en Cartagena y Bogotá

Junior de Barranquilla tampoco pudo hacer respetar su localía en Cartagena y empató 1-1 ante Palmeiras, uno de los equipos más fuertes del continente. El conjunto tiburón compitió de igual a igual, pero volvió a evidenciar la dificultad para cerrar partidos ante rivales de jerarquía.

En Bogotá, Independiente Santa Fe igualó 1-1 frente a Peñarol en El Campín. Aunque el equipo cardenal mostró orden táctico y disciplina, no logró sostener la ventaja y dejó escapar una victoria que parecía encaminada.

Sudamericana: América rescató un punto, Millonarios cayó

En la Copa Sudamericana, América de Cali fue el equipo colombiano más destacado de la jornada tras rescatar un empate 1-1 en su visita a Macará en Ecuador. El conjunto escarlata mostró carácter para reaccionar fuera de casa y sumar un punto importante en el debut.

Por su parte, Millonarios FC no tuvo un buen estreno y cayó 2-0 en su visita a O’Higgins en Chile. El equipo capitalino sufrió en defensa y no logró encontrar respuestas ofensivas ante un rival que fue más efectivo.

Balance general y lo que viene

El balance de esta primera jornada deja claro que los equipos colombianos aún están en deuda en el plano internacional. Aunque no hubo derrotas en Libertadores, los empates saben a poco en casa, mientras que en Sudamericana solo América logró sostener un resultado positivo.

La próxima semana será clave para empezar a cambiar la tendencia y evitar que se repita la historia de campañas anteriores, donde los clubes colombianos quedaron rápidamente relegados en la fase de grupos. Con más rodaje y ajustes, la expectativa está en ver si logran dar un salto competitivo en el continente.

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