Aitana Bonmatí pone fecha para regresar de su lesión

La mediocampista acelera su recuperación y apunta a volver ante el Bayern en Champions. Ya entrena con el grupo y busca reaparecer tras cinco meses de baja

La Balón de Oro se alista para volver a las canchas | Reuters.

Aitana Bonmatí ya marcó en el calendario el partido al que quiere llegar y, aunque evitó dar una confirmación definitiva, sí dejó claro que su objetivo es reaparecer contra el Bayern en las semifinales de la UEFA Women’s Champions League. La frase cambia el tono de su recuperación: ya no se habla solo de evolución médica, sino de una vuelta con un rival y un contexto competitivo bien identificados.

La centrocampista también explicó el costo emocional de seguir la temporada desde fuera. Bonmatí reconoció que le dolió no haber estado con sus compañeras en la reciente serie contra el Real Madrid, aun cuando disfrutó el ambiente que se vivió en el Spotify Camp Nou. “No es el momento de confirmar nada, pero mi objetivo es estar contra el Bayern. No pude estar el otro día contra el Real Madrid con mis compañeras, lo vi desde fuera. Fue un día emocionante, el público del Spotify Camp Nou respondió súper bien, pero duele verlo desde fuera. Así que espero estar dentro la próxima vez”.

El paso más importante de la semana llegó este jueves 9 de abril, cuando Aitana volvió a trabajar con el grupo. El Barcelona informó de manera oficial que la futbolista completó su primer entrenamiento junto al equipo, dentro de una sesión reducida por la ausencia de las internacionales. Ese regreso al trabajo colectivo confirma que la recuperación entró en su fase final y abre la puerta para pensar en una vuelta cercana a la competición.

¿Que lesión sufrió Aitana Bonmatí?

La lesión que frenó a Bonmatí fue una fractura transindesmal del peroné izquierdo, sufrida en un entrenamiento con la selección española a finales de noviembre. Después de esa acción, la jugadora fue operada el 2 de diciembre y comenzó un proceso largo, con un periodo estimado de baja de alrededor de cinco meses. La gravedad del problema obligó a manejar cada etapa con cautela antes de pensar en una fecha de regreso.

La evolución, sin embargo, ha sido positiva en las últimas semanas. Distintos reportes señalan que Aitana ya había empezado a tocar balón durante la parte final de su rehabilitación y que la respuesta física fue buena, hasta alcanzar ahora la posibilidad de entrenarse con el resto del plantel. Todo indica que el calendario inicial podría recortarse un poco si no aparece ningún contratiempo durante este parón de selecciones.

El contexto competitivo también juega a favor del Barcelona. El club detalló que el grupo reducido seguirá con su planificación hasta el 20 de abril, fecha en la que volverán las internacionales, mientras que la UEFA ya tiene fijadas las semifinales para los días 25 y 26 de abril, con el Bayern Munich ante Barcelona programado para el 25 de abril en la ida. Ese margen convierte las próximas dos semanas en el tramo decisivo para que Bonmatí llegue a tiempo.

Antes del Bayern, la primera escala podría ser el derbi contra el Espanyol del 22 de abril. Es la opción más lógica para que Aitana vuelva a una convocatoria e incluso sume minutos antes del duelo europeo. Sería una reaparición medida, pero muy útil, porque le permitiría recuperar ritmo de competencia justo antes del cruce más exigente de la temporada.

Si se cumplen los tiempos, el Barcelona recuperará a su triple Balón de Oro para el momento en que se define el curso. El conjunto azulgrana busca alcanzar una sexta final consecutiva, algo sin precedentes, y el regreso de Bonmatí elevaría el techo competitivo del equipo en ese intento. Hoy todavía no hay confirmación oficial de su vuelta, pero la fecha objetivo ya está puesta y el Bayern aparece como el gran punto de referencia.

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