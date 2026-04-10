Calendario de pagos Beca Rita Cetina 2026: ¿Quiénes reciben le pago el viernes 10 de abril?

Beca Rita Cetina paga este 10 de abril a apellidos con M. Consulta calendario completo y monto de 1,900 pesos para beneficiarios

Beca Rita Cetina 2026: 10 de abril. Foto: programasparaelbienestar.gob.mx

El calendario de pagos de la Beca Rita Cetina 2026 continúa avanzando durante el mes de abril, con miles de beneficiarios atentos a la fecha en la que recibirán su depósito. Este apoyo económico, impulsado por el Gobierno de México, busca respaldar a estudiantes y familias, por lo que su dispersión se realiza de manera ordenada por letra del apellido. Durante la segunda semana de abril, los depósitos se han reanudado tras una pausa, retomando el esquema alfabético que permite evitar saturaciones en el sistema bancario. Este método facilita que los beneficiarios puedan recibir su dinero de forma más eficiente.

Si eres parte del programa, es importante conocer qué día corresponde a tu apellido, ya que los pagos se distribuyen en fechas específicas. Aquí te explicamos quién cobra este viernes 10 de abril y cómo queda el calendario completo.

¿Quiénes reciben el pago de la Beca Rita Cetina este 10 de abril y de cuánto es el depósito?

Para el viernes 10 de abril de 2026, el pago de la Beca Rita Cetina corresponde a los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra M, siguiendo el calendario oficial que organiza los depósitos de forma alfabética. Este esquema permite que los apoyos se entreguen de manera ordenada, evitando saturaciones en el sistema y facilitando el acceso al recurso económico.

En cuanto al monto, los estudiantes reciben un apoyo aproximado de 1,900 pesos bimestrales, aunque la cantidad puede variar dependiendo del nivel educativo o el tipo de beca asignada. Este recurso está destinado a cubrir gastos relacionados con la educación, como útiles, transporte o alimentación.

El depósito se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a oficinas ni realizar trámites adicionales. Las autoridades recomiendan verificar el saldo mediante cajeros automáticos o aplicaciones móviles para confirmar que el pago ya fue reflejado.

¿Quiénes cobran la Beca Rita Cetina del 6 al 10 de abril 2026? Letras y apellidos

Durante esta semana, le toca cobrar a11 letras del abecedario. Dado que el Calendario de Pagos inició el pasado miércoles 1 y se suspendió durante Jueves Santo y Viernes Santo, esta semana recibieron sus depósitos los siguientes beneficiarios:

Lunes 6 de abril 2026 – Letra C

Martes 7 de abril 2026 – Letras D, E, F

Miércoles 8 de abril 2026 – Letra G

Jueves 9 de abril 2026 – Letras H, I, J, K, L

Viernes 10 de abril 2026 – Letra M

Recuerda que la letra del día que te toca cobrar corresponde a la primera letra de tu primer apellido. Es importante aclarar que si tu apellido no aparece en este listado no significa que no te pagarán, dado que se trata solo de los pagos que se han realizado en la semana.

Beca Rita Cetina abril 2026: calendario completo, letra por letra

El calendario de pagos de abril 2026 se organiza de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de los beneficiarios. Este esquema permite distribuir los depósitos a lo largo de varios días y evitar aglomeraciones.

El calendario aproximado queda de la siguiente manera:

Miércoles de abril 2026 – Letras A y B

Lunes 6 de abril 2026 – Letra C

Martes 7 de abril 2026 – Letras D, E, F

Miércoles 8 de abril – Letra G

Jueves 9 de abril – Letras H, I, J, K o L

Viernes 10 de abril – Letra M

Lunes 13 de abril – Letras N, Ñ, O, P

Martes 14 de abril – Letra R

Miércoles 15 de abril – Letra S

Jueves 16 de abril – Letras T,U,V,W,X,Y o Z

Calendario de pagos Beca Rita Cetina 2026. Foto: programasparaelbienestar.gob.mx/

Las fechas específicas se asignan dentro de un periodo que abarca la primera y segunda semana de abril, por lo que es fundamental ubicar la letra correspondiente para saber el día exacto de depósito. Las autoridades recomiendan a los beneficiarios mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar intermediarios, ya que el pago es directo y seguro a través de la tarjeta asignada.

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