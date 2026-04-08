México vs Islas Vírgenes, en vivo: horario y dónde ver el Concacaf Women’s Championship

México Femenil enfrenta a Islas Vírgenes en Zacatecas con paso perfecto en eliminatorias. El Tri busca asegurar el liderato rumbo al Concacaf W Championship 2026

Partidos en vivo: México vs Islas Vírgenes | Claro Sports

México Femenil vuelve a escena en un partido oficial que puede marcar su cierre de eliminatoria. El equipo de Pedro López recibirá a Islas Vírgenes de Estados Unidos este viernes 10 de abril de 2026, a las 19:00 horas, en el Estadio Carlos Vega Villalba de Zacatecas, en lo que será el tercer compromiso del Tri dentro del Grupo A de las Clasificatorias Concacaf W.

El contexto obliga a México a no bajar el ritmo. La selección nacional llega a este encuentro en el segundo lugar del grupo con seis puntos, mientras Puerto Rico aparece por delante con nueve unidades y un partido más disputado; además, solo el líder de cada grupo avanzará al Concacaf W Championship 2026, así que no hay demasiado margen de error en esta fase.

La escuadra mexicana arriba con números muy sólidos en la cancha. En sus dos presentaciones previas dentro de estas eliminatorias, México goleó 14-0 a San Vicente y las Granadinas y luego venció 7-0 a Santa Lucía, resultados que lo mantienen con paso perfecto antes de enfrentar a Islas Vírgenes y posteriormente a Puerto Rico en el cierre de la fase.

México Femenil vs Islas Vírgenes: ¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan por la jornada 3 de las eliminatorias Concacaf?

El partido se jugará el viernes 10 de abril en Zacatecas y el silbatazo inicial será a las 19:00 horas del centro de México. La sede será el Estadio Carlos Vega Villalba, escenario elegido por Concacaf para este cruce de abril, dentro de la última ventana del calendario rumbo al Campeonato Femenil de la confederación. Para México, se trata de su tercer compromiso del Grupo A, aunque el grupo ya llega movido por la cantidad de partidos que han disputado sus rivales directos.

¿Quiénes son las convocadas de México para este partido oficial de la selección femenil?

La lista original de 23 futbolistas dada a conocer para esta fecha FIFA incluye una base fuerte de Liga MX Femenil y jugadoras en el extranjero. En la portería aparecen Blanca Félix, Cecilia Santiago y Esthefanny Barreras; en defensa fueron consideradas Aaliyah Farmer, Greta Espinoza, Ivonne Gutiérrez, Karol Bernal, Kenti Robles, Kimberly Rodríguez, Rebeca Bernal y Reyna Reyes.

En mediocampo y ataque, la convocatoria original contempló a Jacqueline Ovalle, Alexia Delgado, Alice Soto, Fátima Servín, Karla Nieto y Scarlett Camberos, además de Charlyn Corral, Jasmine Casarez, Kiana Palacios, Diana Ordóñez, María Sánchez y Stephany Mayor. Jacqueline Ovalle y Diana Ordóñez causaron baja por lesión, por lo que Nicole Pérez y Myra Delgadillo se integraron a la lista para los duelos ante Islas Vírgenes y Puerto Rico.

¿Quién transmite en vivo el México vs Islas Vírgenes y dónde ver por TV y streaming?

La opción para ver el encuentro entre México e Islas Vírgenes es el streaming del canal oficial de YouTube de Concacaf. La transmisión estará disponible por esta vía de manera gratuita.

¿Cuál es el formato del Concacaf Women’s Championship?

La eliminatoria actual reúne a 29 selecciones divididas en seis grupos y solo las ganadoras de cada sector avanzan al Concacaf W Championship 2026. México comparte el Grupo A con Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas e Islas Vírgenes de Estados Unidos, mientras que Estados Unidos y Canadá entran directo al campeonato final por ser las dos selecciones mejor rankeadas de la región.

Después de esta fase llegará el Concacaf W Championship de noviembre de 2026, que tendrá un formato de eliminación directa. El torneo se jugará con cuartos de final, play in, semifinales, partido por el tercer lugar y final; además, los ganadores de cuartos asegurarán boleto al Mundial Femenil de Brasil 2027, los perdedores pasarán a un repechaje interno por plazas al intercontinental playoff, y las finalistas obtendrán pase a los Juegos Olímpicos de Los <angeles 2028. Si Estados Unidos llega a la final, la segunda plaza olímpica de Concacaf será para el ganador del juego por el tercer puesto.

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