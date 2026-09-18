¡El último fichaje de Tigres Femenil! Pedro Martínez revela que Susan Ama Dua está a una firma

El técnico de Tigres Femenil, Pedro Martínez, declaró en conferencia de prensa que Susan Ama Duah sólo necesita pasar las pruebas médicas

Pedro Martínez anuncia el último refuerzo de Tigres Femenil | Imago7

Tigres Femenil está a un paso de hacer oficial la incorporación de Susan Ama Duah, defensora de Ghana que llegará a Monterrey para completar el proceso previo a su presentación como nueva refuerzo de las Amazonas. Pedro Martínez Losa confirmó este viernes 18 de septiembre que la futbolista se encuentra en camino para realizar las pruebas médicas, último requisito antes de cerrar formalmente su llegada al conjunto regiomontano.

El entrenador de Tigres explicó que la institución ya tiene un seguimiento previo de la zaguera y que su fichaje forma parte de la planificación que el club realizó para este semestre. La operación todavía requiere el visto bueno médico y administrativo, por lo que el anuncio oficial quedará pendiente hasta que ambos procesos concluyan de manera satisfactoria. Cabe resaltar que previamente el fichaje fue adelantado por la embajadora de México en Ghana, Norma Ang, quien reveló en una publicación de redes sociales que la jugadora tramitó su visa de trabajo para incorporarse a las Amazonas.

“Susan es una jugadora a la que hemos estado siguiendo y estamos esperando su llegada para que pueda pasar las pruebas médicas. Una vez que tengamos el ‘okay’ en todo lo administrativo y médico, se podrá anunciar”, señaló Pedro Martínez Losa sobre la incorporación de la futbolista africana.

La llegada de Susan Ama Duah también despeja una duda que surgió tras la grave lesión de Greta Espinoza, pero el estratega dejó claro que ambos acontecimientos no están relacionados. El movimiento por la defensora ghanesa ya estaba contemplado por Tigres antes de que la capitana sufriera la ruptura del ligamento cruzado anterior y un esguince del ligamento colateral lateral de la rodilla derecha.

“Todas nuestras incorporaciones son para poder mejorar. Era algo que ya teníamos previsto y continuamos trabajando hasta que se acabe el mercado de fichajes”, explicó el técnico español, quien además destacó el peso de Greta Espinoza dentro del vestidor y la calificó como una jugadora “irreemplazable” por su rendimiento, carácter y liderazgo.

Con Susan Ama Duah, Tigres cerraría las siete plazas disponibles para futbolistas No Formadas en México. La ghanesa proveniente del Racing Power de Portugal se sumaría a Talia Coury, Deyna Castellanos y su compatriota Grace Asantewaa, con quien compartió vestidor durante la Copa Africana. Además, su llegada representa un refuerzo de experiencia internacional para una defensa que tendrá que afrontar la ausencia prolongada de Espinoza.

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La nueva incorporación llegará a un equipo que busca recuperar el paso después de su derrota por 5-2 ante América, resultado que puso fin a una racha de seis victorias consecutivas. Martínez Losa reconoció que las Águilas fueron superiores en las zonas determinantes, aunque consideró que el tropiezo debe servir como referencia para medir el nivel actual de su plantilla y enfocar la atención en los próximos compromisos.

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