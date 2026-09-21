¡Sufre Deportivo Cali! Nicolás Benedetti, fuera de las canchas por casi un mes tras lesión

El creativo de los ‘Azucareros’ entró en departamento médico junto a Avilés Hurtado en la goleada ante Cúcuta Deportivo.

Nicolás Benedetti, jugador del Deportivo Cali | Vizzor

No todo fue positivo en Deportivo Cali. El cuadro dirigido por Rafael Dudamel venció 3-0 al Cúcuta Deportivo el pasado fin de semana, volviendo a las mieles del éxito en condición de local. Hacía falta un triunfo así de categórico, que deje a los ‘Azucareros’ en pie de lucha por la clasificación.

Eduard Bello, por duplicado, así como Steven Rodríguez, se encargaron de darle ese respiro al equipo verdiblanco frente a su público. Sin embargo, algunos problemas por lesiones dejaron en vilo a Dudamel en un tramo clave de la temporada. El caso que más preocupó fue de Nicolás Benedetti, refuerzo que volvió al club de sus amores esta temporada.

El volante salió entre algodones para el inicio del segundo tiempo, ocupando Avilés Hurtado su lugar. Para colmo, el delantero experimentado también se fue con molestias, corroboradas según el último reporte médico. Este lunes, sobre el mediodía, la institución confirmó los nuevos dolores de cabeza.

Las lesiones de Nicolás Benedetti y Avilés Hurtado

Primeramente, el volante fue diagnosticado con una “lesión ligamentaria grado II en el complejo lateral del tobillo izquierdo”. Inició su tratamiento, pero según expertos, estaría ausente por lo menos cuatro semanas. Es decir, se perdería buena parte del desenlace en la instancia regular del torneo.

Ese no es el único problema. Hurtado también pasa a ser baja para el duelo de la próxima fecha ante Santa Fe en El Campín. Sufrió un “desgarro miofibrilar en el recto femoral del cuádriceps derecho, con hematoma incluido”. Entrará en rehabilitación, por lo que estaría ausente por un par de semanas en el mejor de los casos.

🏥 Parte médico de los jugadores Nicolás Benedetti y Avilés Hurtado. pic.twitter.com/49yBpSmsAO — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) September 21, 2026

Prueba clave para el recambio de Rafael Dudamel. Actualmente, el equipo caleño está en la octava posición con 15 unidades y buscará defender su estancia en la zona de privilegio. De conquistar El Campín, llegaría a 18 e igualaría a Atlético Nacional en la zona alta. Clara evidencia de lo estrecha que está la disputa por tener ventajas rumbo a los cuadrangulares.

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El panorama de los últimos partidos fue positivo. Actualmente, suma tres partidos sin conocer la derrota (dos victorias y una igualdad). En aras de estirar la racha, la próxima fecha 12, Cali se cita con Santa Fe y buscará salir ileso este martes 22 de septiembre a las 8:00 p.m. (hora COL).

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