Buena noticia para el ciclismo colombiano: el Tour Colombia volvería al calendario en 2027

Se espera que el Tour Colombia sea incluido en el calendario de la UCI para el año entrante.

Harold Tejada en el Tour Colombia | Fedeciclismo Colombia

En el 2024 fue la última vez que se realizó el Tour Colombia, edición que ganó Rodrigo Contreras. Dos años después de ese triunfo del nacido en Villapinzón, la carrera no se ha podido llevar a cabo, lo que significa un duro golpe para lo que es el deporte local.

Muchos consideran esta ronda como la más importante del país, inclusive por encima de la Vuelta a Colombia, que es otra competencia de gran relevancia. El tema es que en el Tour existe la posibilidad que vengan equipos del WorldTour y los ciclistas ‘Cafeteros’ que están en la máxima categoría del deporte de las bielas.

Por temas de recursos económicos es que no se ha podido hacer de nuevo el Tour, pero parece que para el año entrante la posibilidad de volver a contar con él es alta. Si bien todavía no está asegurado, todo indica que esta vez sí va a ser posible reunir el monto que se requiere para su realización.

Una información del medio Revista Mundo Ciclístico dice que el Tour Colombia se realizaría a finales del mes de enero del 2027. Eso le habría confirmado el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano, a ellos. Esto sería posible gracias a la unión de fuerzas entre la empresa privada y el estado.

¿Cuándo se confirmaría?

La idea es que esta misma semana la carrera vuelva a aparecer en el calendario de la UCI, que es la entidad máxima del ciclismo. Ahora bien, todo apunta a que también hay unión entre la Fedeciclismo colombiana y la mexicana para armar un calendario atractivo en Latinoamérica. Eso incluye que se haga la Vuelta a México unas semanas antes del Tour Colombia.

De momento queda esperar que se terminen de ultimar detalles para la realización, pero esta vez parece que sí se podrá llevar a cabo. De darse, sin duda alguna sería una muy buena noticia para el ciclismo colombiano, que desde hace un tiempo lucha por volver a tener esta ronda en el cronograma tanto local como internacional.

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