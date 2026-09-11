Jimena López: Tigres reta al América en el Azteca pese al golpe por la baja de Greta Espinoza

Las Amazonas visitan a las Águilas con seis triunfos en seis jornadas y deberán afrontar el partido sin una de sus referentes defensivas

América y Tigres Femenil pondrán a prueba su paso perfecto en el Apertura 2026 cuando se enfrenten este domingo 13 de septiembre en la jornada 7 de la Liga Femenil BBVA. Las Águilas y las Amazonas han ganado sus primeros seis encuentros del torneo y llegarán como líderes de los grupos B y A, respectivamente, a un partido que se disputará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte, nombre actual del Estadio Azteca.

Jimena López, defensa de Tigres, habló en entrevista para Juegan Ellas de W Deportes sobre el momento de su equipo y el escenario que les espera en la Ciudad de México. La futbolista considera que las regiomontanas han evolucionado conforme avanzan las jornadas y destacó el proceso de adaptación dentro de la cancha. “Creo que el equipo está sumando, está creciendo. Estamos sintiendo o encontrándonos cada vez más en el terreno de juego entre las compañeras y el estilo de juego”, explicó.

Para López, jugar en el Estadio Azteca representa uno de los ingredientes principales del encuentro, especialmente por la historia del inmueble dentro del fútbol mexicano. “Creo que todo futbolista mexicano y mexicana siempre soñamos con jugar en algún momento en el Estadio Azteca por lo emblemático que es y por los jugadores que han tocado ese campo”, señaló. Por ello, calificó la visita como “un reto sumamente emocionante y un escenario ideal”.

Jimena López baja la presión al América vs Tigres

Aunque el enfrentamiento reúne a dos equipos que han disputado títulos y protagonizado distintos cruces en los últimos años, la defensa de las Amazonas evitó colocarle la etiqueta de clásico. “No iría tanto a decir como un clásico, porque ellas tienen el Clásico Nacional con Guadalajara y nosotras tenemos el Clásico Regio”, indicó. Sin embargo, reconoció el peso que ambos proyectos han adquirido dentro de la Liga Femenil BBVA: “Durante la historia del fútbol femenino, creo que son dos de los clubes que más han apostado hacia un proyecto ambicioso”.

El antecedente inmediato añade otro elemento al partido. América derrotó a Tigres el pasado 26 de julio en el Campeón de Campeonas, luego de un empate 1-1 y una definición por penales que terminó 4-3 para las azulcremas. López admitió que perder aquel título tuvo impacto, pero separó lo sucedido entonces de la jornada 7. “Siempre perder un título duele y claro que queríamos ganarlo, pero bueno, esto ya es una competencia distinta. Una cosa es enfrentar una final y otra cosa es una jornada 7”.

La defensora aseguró que Tigres no llega con la intención de convertir el encuentro en una revancha. “Nosotras tenemos la responsabilidad con nuestra afición y con la gente del club de que queremos ganar y estamos trabajando para ganar este partido. Y si eso ayuda a los aficionados a sacarse la espinita, pues qué mejor”, expresó. Para López, enfrentar al América también permitirá medir el nivel alcanzado por un equipo que promete competir “desde el minuto uno hasta minuto 100”.

La baja de Greta Espinoza, un golpe para Tigres Femenil

Tigres afrontará el encuentro sin Greta Espinoza, quien sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior y un esguince del ligamento colateral lateral de la rodilla derecha durante el partido de la jornada 6 ante Santos. El club informó que la defensa será sometida a una operación, por lo que permanecerá fuera de las canchas durante varios meses.

Para Jimena López, la ausencia va más allá de lo que Espinoza aporta dentro de la cancha. “Es un golpe durísimo por todo lo que representa Greta para nosotras. No solamente es una excelente futbolista, sino que es una gran persona, una gran líder”, comentó. La defensa también explicó que suplirla supondrá un reto por su presencia dentro del vestidor: “Nuestros corazones también están volcados hacia ella y la vamos a apoyar durante este tiempo difícil para ella”.

Pese a las bajas que ha sufrido el plantel, López considera que las Amazonas han encontrado respuestas desde el funcionamiento colectivo. “Hemos tenido muchas bajas en el plantel, pero el equipo ha respondido bien. Creo que estamos jugando más como unidad”, señaló. También destacó que el trabajo defensivo no recae exclusivamente en la última línea o en la portera, sino que comienza desde las atacantes, un factor que será necesario ante un América que llega a la jornada 7 después de marcar 30 goles en sus primeros seis encuentros. El calendario oficial azulcrema confirma seis victorias consecutivas antes de recibir a Tigres.

Jimena López celebra la nominación de Scarlett Camberos al Balón de Oro 2026

Otro de los temas abordados fue la nominación de Scarlett Camberos al Balón de Oro Femenino 2026. La atacante del América apareció entre las candidatas anunciadas esta semana y se convirtió en la primera futbolista mexicana nominada al premio. A la distinción individual se sumó la presencia del América entre los candidatos a Club Femenino del Año, después de su temporada 2025-26.

López celebró el reconocimiento pese a que Camberos será rival este domingo. “Felicitar a Scarlett, la verdad. Yo creo que es una nominación merecida y sobre todo que pone el fútbol mexicano en el radar y a México en un lugar alto”, declaró. También consideró que la campaña azulcrema justificaba tener representación: “Sería injusto que una jugadora no fuera nominada de su plantel por el hecho de ganar Concacaf, de ganar la liga”.

La defensa de Tigres considera además que la nominación puede servir como referencia para otras futbolistas mexicanas. “Como futbolista mexicana me enorgullece que haya una compañera mexicana nominada para estos premios y también es motivante para las demás ver que se puede llegar ahí”, añadió. Camberos llegará así al duelo entre América y Tigres después de una semana marcada por su reconocimiento internacional y con las Águilas defendiendo su inicio perfecto en el torneo.

El partido del domingo abrirá un nuevo capítulo de una serie que ha dejado resultados cerrados en sus encuentros recientes. Tigres llegará buscando mantener su paso perfecto sin Greta Espinoza, mientras América intentará hacer lo propio en su regreso al Azteca, escenario en el que dos de los equipos que encabezan sus respectivos sectores medirán el avance de sus proyectos. Para López, la fórmula es mantener el enfoque: “Estamos trabajando en nuestra semana, enfocadas aquí adentro, fortificadas, unidas. Sí, emocionadas por el reto, porque siempre emociona jugar en el Estadio Banorte contra un equipo muy bueno”.

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