Posibles alineaciones de Cúcuta vs Millonarios por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El General Santander verá un duelo entre dos escuadras necesitadas de triunfo en sus respectivas metas del semestre.

Cúcuta vs Millonarios: posibles nóminas | Claro Sports

La actividad sigue en el fútbol colombiano. Para el cierre de la tanda dominical de juegos, nos trasladamos al General Santander de suelo motilón. Cúcuta Deportivo y Millonarios protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la jornada.

Los rojinegros se mantienen vivos en el sueño de salvar la categoría. Vienen de igualar ante Pasto, por lo que se ve necesitado de cuadrar caja ante un rival de peso. El ‘Embajador’ también registró paridad a un gol en el ‘Clásico Añejo’ ante Deportivo Cali, mostrando todavía muchas dificultades en la creación. Lindo juego para el domingo 13 de septiembre a las 8:15 p.m. (hora COL).

Posible alineación de Cúcuta para el juego por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Cúcuta: Federico Abadía; Joao Abonía, Jhon Quiñones, Brayan Montaño, Kevin Tamayo; Víctor Mejía, Juan Diego Ceballos, Léider Berdugo, Marlon Carabalí; Gustavo Torres y Jaime Peralta. DT: Nicolás Chiesa.

Posible alineación de Millonarios para el juego por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García, Daniel Ruiz; Francisco Chaverra, Rodrigo Contreras y Leonardo Castro. DT: Alberto Gamero.

¿Cómo y dónde ver a Cúcuta vs Millonarios por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la décima fecha de la Liga BetPlay 2026-II, tendrá su pitazo inicial este domingo 13 de septiembre a partir de las 8:15 p.m. (hora COL). Win+ Fútbol transmitirá el juego, así como Win Play vía streaming. Así mismo, Claro Sports le llevará los detalles minuto a minuto del compromiso.

Últimos partidos de Cúcuta Deportivo

05.09.2026 | Cúcuta Deportivo 2-2 Deportivo Pasto | Fecha 9.

31.08.2026 | Deportes Tolima 2-1 Cúcuta Deportivo | Fecha 8.

25.08.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Alianza | Fecha 7.

22.08.2026 | Independiente Medellín 0-1 Cúcuta Deportivo | Fecha 6.

19.08.2026 | Cúcuta Deportivo 1-1 Internacional de Bogotá | Fecha 2.

Últimos partidos de Millonarios

10.09.2026 | Millonarios 1-1 Deportivo Cali | Fecha 5.

06.09.2026 | Deportivo Pereira 1-1 Millonarios | Fecha 9.

02.09.2026 | Independiente Santa Fe 3-2 Millonarios | Fecha 16.

30.08.2026 | Millonarios 0-0 Internacional de Bogotá | Fecha 8.

27.08.2026 | Llaneros 0-2 Millonarios | Fecha 7.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Bismarks Santiago (Atlántico).

Bismarks Santiago (Atlántico). Asistente 1: John León (Caldas).

John León (Caldas). Asistente 2: Mayra Sánchez (Valle).

Mayra Sánchez (Valle). Cuarto árbitro: Wilson Ortiz (Norte).

Wilson Ortiz (Norte). VAR: Leonard Mosquera (Antioquia).

Leonard Mosquera (Antioquia). AVAR: Juan Gutiérrez (Meta).

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