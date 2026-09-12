Polémica en el fútbol femenino colombiano: presuntos ofrecimientos económicos para influir en resultados

Independiente Santa Fe y Orsomarso protagonizan la bochornosa polémica de ofrecimientos económicos en la última fecha de cuadrangulares.

Santa Fe vs Orsomarso | Vizzor

Ad portas de disputarse la última jornada de los cuadrangulares de la Liga Femenina en Colombia, salió a relucir una polémica. Independiente Santa Fe y Orsomarso protagonizarán uno de los juegos de cierre en el grupo B. Si las ‘leonas’ ganan, se adjudicarán el pase a las semifinales del certamen.

Este enfrentamiento se llevará a cabo en suelo vallecaucano y a un par de días de darse el duelo, el conjunto local ha revelado una noticia más que importante. Mediante un comunicado sacó a la luz que han existido ofrecimientos económicos para sus jugadoras e integrantes del equipo con el fin de influir en el marcador del partido.

Comunicado de Orsomarso sobre la situación | Orsomarso

“Orsomarso informa que a través de nuestros mecanismos internos de prevención e integridad, hemos tenido conocimientos de presuntos ofrecimientos económicos realizados por personas externas a integrantes de nuestro equipo femenino y miembros de la institución con el propósito de influir en el resultado del partido” reveló el equipo del Valle del Cauca.

Independiente Santa Fe se pronuncia sobre la polémica

El equipo rojo de la capital de la república no se escondió. Rápidamente mediante un comunicado también expreso no tener nada que ver con los presuntos ofrecimientos y rechazar cualquier acción de ese tipo. “Sobre el comunicado de Orsomarso en el que manifiesta haber recibido información sobre presuntos ofrecimientos económicos a integrantes de su equipo femenino con el propósito de influir en el resultado del partido… rechazamos categóricamente cualquier conducta que pretenda alterar la competencia deportiva”.

Comunicado de Santa Fe sobre la polémica | Santa Fe

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A partir de las 3:30 de la tarde, Orsomarso hará las veces de local ante Independiente Santa Fe por la última fecha de los cuadrangulares de la Liga Femenina. Actualmente la tabla de posiciones tiene al conjunto del Valle del Cauca completamente eliminado y a las ‘leonas’ con la opción de que ganando los tres puntos se clasifiquen a las semifinales del torneo.

El equipo capitalino es segundo de la clasificación con ocho puntos en cinco partidos jugados. América de Cali es tercero y enfrentará a la misma hora al Deportivo Cali. Que ya tiene asegurado su lugar en la siguiente instancia. Es decir, de ganar, Santa Fe estará en semifinales y empatando deberá esperar que las ‘escarlatas’ no venzan al verde caleño.

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