Boyacá Chicó vs Independiente Medellín, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 10

Boyacá Chicó recibirá a Independiente Medellín hoy a las 6:10 p.m. en Tunja por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-II.

Boyacá Chicó vs Medellín, en vivo | Claro Sports

Boyacá Chicó recibe a Independiente Medellín por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-II, esto en el estadio La Independencia de Tunja. Los boyacenses buscan salir del fondo de la tabla en casa, donde por lo general son fuertes, mientras que el paisa querrá ganar para así seguir en los puestos de arriba y seguir afianzando su buen momento.

¿A qué hora juega Boyacá Chicó vs Independiente Medellín y dónde ver en vivo hoy 12 de septiembre de 2026?

El partido entre el conjunto de Boyacá y el antioqueño será a partir de las 6:10 p.m. en el estadio de La Independencia. Por otra parte, el encuentro tendrá transmisión del canal Win Sports + una vez culmine el de Internacional de Bogotá vs Llaneros. Vía online lo puede ver por la plataforma por suscripción de Win Play.

Alineaciones Boyacá Chicó vs Independiente Medellín: así salen a la fecha 10 de la Liga Betplay 2026-II

Boyacá Chicó: David Agudelo; Jhonier Alomía, Cristian Mosquera, Jéfferson Mena, Juan Camilo Quiceno; Sebastián Salazar, Juan Díaz, Estiven Sarria; Jacobo Pimentel, Santiago Mera y Felipe Cifuentes. DT: Jhon Gómez.

Medellín: Salvador Ichazo; Esneyder Mena, Kevin Mantilla, Joaquín Varela, Jhan Mena; Halam Loboa, Baldomero Perlaza, John Edwin Montaño, Agustín Martegani; Kéiner Klinger y Jeison Medina. DT: Amaranto Perea.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 10 de Liga Betplay 2026?

Independiente Medellín llega como favorito para llevarse la victoria este sábado 12de septiembre ante Boyacá Chicó, en un compromiso que se disputará a puerta cerrada. La superioridad de nómina del ‘Poderoso’, sumada a su antecedente directo más reciente (2-0 a favor del DIM en abril) y a la falta del aliento del público local en la altura, inclina la balanza hacia el equipo visitante. Por el perfil táctico de ambos conjuntos y el contexto del encuentro, se prevé un partido cerrado con una tendencia inferior a los 2.5 goles.

Le puede interesar