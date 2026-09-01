Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: América y Tigres imponen condiciones en la jornada 5 y siguen mandando en el Apertura 2026

La jornada 5 dejó resultados importantes, entre ellos el triunfo de América sobre Tijuana, que permitió a las Águilas conservar el liderato, además de victorias de Pumas, Puebla y Atlético de San Luis

El América, con paso perfecto en lo que va del semestre | Imago7

La jornada 6 de la Liga MX Femenil Apertura 2026 dejó definida una parte del panorama en la clasificación, con América y Tigres como líderes de sus grupos después de mantener su paso sin derrotas. Las Águilas suman cinco victorias en cinco partidos, mientras las felinas tienen la misma cantidad de triunfos en el Grupo 1.

Los resultados de la fecha 5 permitieron que algunos equipos escalaran posiciones y otros quedaran obligados a sumar puntos en las próximas jornadas. Rayadas, Toluca, Atlético de San Luis, Pumas y Guadalajara permanecen en la pelea por los primeros puestos.

La disputa por el título de goleo también tiene una protagonista clara: Geyse Da Silva lidera con nueve goles, seguida por Enyerlianys Higuera y Diana Ordóñez, quienes buscan recortar distancia en la carrera individual.

Liga MX Femenil: tabla de posiciones del Apertura 2026, al momento

En el Grupo 1, Tigres ocupa la primera posición con 15 puntos, seguido por Toluca con 13 unidades y Rayadas con 12. FC Juárez aparece en el cuarto lugar con nueve puntos, mientras León y Cruz Azul cuentan con seis unidades cada uno.

En el Grupo 2, América se mantiene como líder con 15 puntos después de cinco triunfos. Atlético de San Luis, Pumas y Guadalajara comparten la segunda posición con nueve unidades, mientras Pachuca ocupa el quinto puesto con siete puntos.

Liga MX Femenil 2026 — Grupo 1 Tigres | 15 puntos Toluca | 13 puntos Rayadas | 12 puntos FC Juárez | 9 puntos León | 6 puntos Cruz Azul | 6 puntos Santos Laguna Femenil | 6 puntos Atlante | 3 puntos Gallos Blancos de Querétaro | 3 puntos



Liga MX Femenil 2026 — Grupo 2 América | 15 puntos Atlético de San Luis | 9 puntos Pumas | 9 puntos Guadalajara | 9 puntos Pachuca | 7 puntos Atlas Femenil | 5 puntos Tijuana | 3 puntos Puebla | 3 puntos Necaxa | 0 puntos



Apertura 2026: resultados de la jornada 5 de la Liga MX Femenil 2026

Durante la jornada 5 se registraron resultados que modificaron la pelea dentro de los grupos. América venció 3-1 a Tijuana, resultado que permitió a las azulcremas mantenerse con cinco victorias consecutivas y conservar el liderato del Grupo 2.

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Pumas también consiguió un triunfo con marcador de 6-1 sobre Atlas, mientras Tigres derrotó 2-0 a Pachuca para continuar con paso perfecto. Guadalajara superó 0-2 a Atlas y Atlético de San Luis derrotó 3-1 a Tijuana dentro de la actividad de la fecha.

Toluca 1-0 FC Juárez

Querétaro 0-4 Rayadas

Tigres 2-0 Pachuca

FC Juárez 1-0 Cruz Azul

Puebla 4-1 Necaxa

América 3-1 Tijuana

Pumas 6-1 Atlas

Guadalajara 0-2 Pumas

Santos Laguna 1-0 Atlante

Tabla de goleo de la Liga MX Femenil: ¿quiénes son las goleadoras del Apertura 2026?

La tabla de goleadoras tiene como líder a Geyse Da Silva del América, quien suma 9 anotaciones en el torneo. La atacante azulcrema mantiene la primera posición gracias a su producción ofensiva con el equipo capitalino. En el segundo lugar aparece Enyerlianys Higuera del Atlético de San Luis, con siete goles, mientras Diana Ordóñez de Tigres ocupa el tercer puesto con seis tantos.

Geyse Da Silva | América | 9 goles Enyerlianys Higuera | Atlético de San Luis | 7 goles Diana Ordoñez | Tigres | 6 goles Stephanie Ribeiro | Pumas | 5 goles Kader Hancar | Tijuana | 5 goles Priscila Da Silva | América | 4 goles Maricarmen Reyes | Tigres | 4 goles Lucía García | Rayadas | 4 goles Rebeca Contreras | Atlético de San Luis | 4 goles Joseline Montoya | Guadalajara | 4 goles

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