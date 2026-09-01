Oficial: Fantasma Figueroa deja de ser el entrenador de Comunicaciones

La decisión se conoció tras el Clásico 338, en el que los albos perdieron 1-0 contra Municipal.

Figueroa terminó su segundo ciclo en Comunicaciones | @CremasOficial

Comunicaciones tendrá que reordenar su proyecto durante el Torneo Apertura 2026. El club anunció la salida de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, quien dejó de ser el entrenador del primer equipo después del inicio irregular que tuvo el conjunto crema en la competencia.

La decisión se conoció tras el Clásico 338, en el que los albos perdieron 1-0 contra Municipal. El resultado terminó de precipitar un cambio que ya se encontraba sobre la mesa y puso fin al segundo ciclo del técnico chileno en la institución.

Figueroa no pudo encontrar la regularidad que necesitaba Comunicaciones para mantenerse en la pelea por los primeros puestos. En las seis jornadas que dirigió durante el actual campeonato, el equipo consiguió apenas siete unidades de las 18 que estuvieron en juego.

El registro explica en parte el escenario que encontró la dirigencia. Comunicaciones se encuentra fuera de los lugares de clasificación y ahora deberá afrontar el resto del torneo con otro responsable en el banquillo. La búsqueda del reemplazante será el siguiente paso.

Comunicaciones cambia de entrenador en plena competencia

La segunda experiencia de Figueroa con los cremas comprendió 32 partidos. Veintiséis fueron correspondientes al Clausura 2026, mientras que los seis restantes pertenecieron al Apertura que actualmente se disputa.

Más allá de los resultados, el técnico también terminó enfrentando un clima complicado con parte de la afición. Los cuestionamientos fueron aumentando a medida que el equipo dejaba puntos en el camino y no conseguía meterse en la zona alta de la clasificación.

El club comunicó que la desvinculación se produjo mediante un acuerdo entre ambas partes. Comunicaciones también reconoció el trabajo realizado por Figueroa y le deseó éxito en la siguiente etapa de su carrera profesional.

La institución ahora deberá actuar con rapidez. El campeonato continúa y el margen para recuperar posiciones es limitado, por lo que la elección del próximo entrenador será una de las decisiones centrales para Comunicaciones en las próximas semanas.

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