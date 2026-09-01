River Plate apunta de nueva cuenta a la Liga MX y tendría interés en Willer Ditta

El colombiano habría llamado el interés del Millonario por sus actuaciones con La Máquina, aunado al hecho de tener conocimiento del fútbol argentino

River estaría interesado en Willer Ditta | Imago7

River Plate volvería a mirar hacia la Liga MX en busca de un refuerzo para su defensa. De acuerdo con información del periodista argentino Hugo Balassone, de Radio La Red, el conjunto millonario tendría un interés firme y concreto en Willer Ditta, zaguero colombiano que actualmente milita en Cruz Azul.

Ditta sería uno de los defensas centrales que más le gustarían al Millonario para fortalecer su plantilla. El interés todavía no se traduciría en una oferta formal ni en un acuerdo, por lo que el colombiano continuaría como jugador de Cruz Azul mientras avanzarían las conversaciones en caso de que el club argentino decida presentar una propuesta.

Ditta llegaría con conocimiento del fútbol argentino, ya que antes de incorporarse a La Máquina habría defendido la camiseta de Newell’s Old Boys. El colombiano habría llegado a Cruz Azul para el Apertura 2023, por lo que ya tendría experiencia en ambas ligas y conocería las exigencias del campeonato argentino.

De acuerdo con los registros de Transfermarkt, el zaguero habría disputado 148 partidos con Cruz Azul, con cuatro goles y más de 13 mil minutos durante sus tres años con la institución. Su etapa en La Noria también estaría acompañada por títulos importantes, entre ellos la Concachampions, la décima estrella de Liga MX y el reciente Campeón de Campeones.

Las actuaciones de Ditta con Cruz Azul también le habrían permitido recibir llamados a la selección de Colombia. El defensa habría formado parte del plantel que acudió al Mundial 2026, aunque no habría tenido minutos durante la competencia bajo las órdenes de Néstor Lorenzo.

El posible interés por Ditta representaría además un nuevo acercamiento de River Plate al mercado mexicano. El conjunto argentino habría incorporado recientemente a Ángel Correa después de su paso por Tigres, operación que habría generado polémica por las circunstancias que rodearon la salida del atacante de Nuevo León.

En ese caso, también habrían surgido versiones sobre una posible presión de River para concretar la salida de Correa de Tigres, además de supuestos contactos directos entre el futbolista y el club argentino. Ahora, el equipo de Núñez volvería a poner la mirada en un jugador de la Liga MX, aunque esta vez buscaría reforzar una zona diferente de su plantilla.

Willer Ditta aparecería así como una de las opciones que más convencerían a River Plate para fortalecer su defensa. El interés del conjunto argentino todavía no se convertiría en una negociación oficial, por lo que cualquier movimiento dependería de una eventual propuesta y de la postura que adopte Cruz Azul respecto a la posible salida del defensor colombiano.

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