Del oro mundial al sueño olímpico: Aylin Ibarra y Melissa Márquez piden más apoyo para el remo mexicano

La dupla mexicana destacó la química que construyeron en apenas un año juntas y pidió mayor apoyo para continuar con su crecimiento

Aylin Ibarra y Melissa Márquez, las mexicanas que hicieron historia. Claro Sports

Las remeras mexicanas Aylin Ibarra y Melissa Márquez regresaron a la Ciudad de México después de hacer historia al convertirse en las primeras campeonas del mundo en el bote doble par de remos cortos peso ligero en Ámsterdam. Ahora, ambas atletas buscan trabajar juntas para conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 en una prueba olímpica de peso abierto.

“Fue un año de muchos logros y muchas sorpresas. Hemos trabajado apenas mi compañera y yo; tenemos un año juntas y este año esperábamos varios eventos, pero no esperábamos que nos fuera así de bien. Creo que el trabajo habla por nuestro resultado, entonces fue muy bien”, explicó Melissa Márquez en entrevista con Claro Sports.

Las remeras fueron recibidas en el aeropuerto de la Ciudad de México por familiares y amigos, quienes las acompañaron entre porras y flores después del logro histórico conseguido en Ámsterdam. Ambas forman parte de una nueva generación de deportistas mexicanas que buscan consolidarse y alcanzar nuevos objetivos internacionales.

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“Muy contenta por nuestro trabajo, aquí se ve todo el trabajo que hemos hecho y muy contenta por todo lo que se viene. Fue un resultado histórico para México, eso me llena de orgullo por todos los años que le hemos dedicado a esta disciplina y pues muy contenta por todo lo que viví”, comentó Aylin Ibarra.

Después del resultado histórico en el remo, Aylin y Melissa solicitaron mayor apoyo de la CONADE, no solo para ellas, sino también para el resto de la selección mexicana, con el objetivo de continuar obteniendo resultados importantes rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“El remo mexicano ha mejorado muchísimo. Sí nos gustaría pedir mucho más apoyo debido a que estamos dando resultados, justo en fogueo, en botes, no solo para nosotras, sino para mis compañeros de la selección mexicana. Esta vez nos dieron esta oportunidad y creo que pudimos aprovecharla bien. También pedir apoyo en material, porque hay equipo que ya es muy, muy viejo; son cosas en las que pediría que nos apoyaran”, explicó Márquez Juárez.

Ambas remeras coinciden en que una de las claves para alcanzar el campeonato mundial fue la conexión que lograron como pareja, ya que semanas antes también conquistaron dos medallas de oro en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo dentro del bote doble.

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“Creo que desde el momento uno Melissa y yo tuvimos una química extraordinaria. Nos entendemos muy bien, estuvimos ahí para apoyarnos, ir avanzando y creciendo juntas. Cuando llegamos ya sabíamos que íbamos por todo”, relató Ibarra Madueña.

Aylin y Melissa tendrán algunos días de descanso antes de regresar a su preparación, después de que el 2026 representara el mejor año de sus carreras deportivas. Ahora, el siguiente gran objetivo será buscar su boleto para debutar en una justa olímpica.

“Viene el Pre-Panamericano, aunque primero son los selectivos, entonces ese es nuestro objetivo a corto plazo: clasificar primero para conseguir los lugares y ya en el Panamericano nuevamente seguir demostrando nuestro nivel”, concluyó.

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