Jugando Claro, en vivo | Lunes 31 de agosto

Analiza la llegada de Santiago Gimenez al Porto, la salida de Erik Lira y el futuro de Messi con Argentina

Una nueva emisión de Jugando Claro pondrá bajo análisis algunos de los temas que marcan la actualidad del fútbol internacional y mexicano. La mesa de especialistas revisará movimientos importantes del mercado de fichajes, además de una de las noticias que más conversación ha generado alrededor de la selección argentina.

Uno de los temas principales será la llegada de Santiago Gimenez al Porto de Portugal. Los expertos analizarán la llegada del delantero mexicano al fútbol portugués, el impacto que puede tener su incorporación con los Dragones y el nuevo reto que enfrentará en Europa después de su etapa en Italia.

La mesa también debatirá sobre la inminente salida de Erik Lira de Cruz Azul rumbo al Mónaco. Los especialistas revisarán cómo se dio la negociación, el crecimiento del mediocampista mexicano y lo que representa para La Máquina perder a uno de sus futbolistas más importantes.

Además, se analizará el salto de Lira al fútbol europeo y las expectativas que genera su llegada a la Ligue 1, donde buscará consolidarse en una de las ligas más competitivas del continente.

Otro de los grandes temas de la emisión será el posible retiro de Lionel Messi de la selección argentina. La mesa analizará el legado del delantero con la Albiceleste, su recorrido internacional y lo que significaría el cierre de una etapa histórica para el fútbol mundial.

La emisión podrá seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, con debate, análisis y las últimas novedades del fútbol nacional e internacional.

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