Toros de Tijuana vs Sultanes de Monterrey en vivo, Playoffs de la LMB 2026: resultados en directo del Juego 3, Zona Norte

Todas las acciones del Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO

Toros Vs Sultanes, en vivo

¿Dónde ver en vivo el Toros de Tijuana vs Sultanes de Monterrey, Liga Mexicana de Béisbol?

Los aficionados podrán seguir el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Zona Norte a través de NUESTRO TRADICIONAL minuto a minuto en Claro Sports. Mientras que por televisión las opciones son las siguientes:

Televisión: ESPN

Streaming: LMB.TV y Disney+

La serie llega al Walmart Park después de dos encuentros en los que el pitcheo tuvo protagonismo. Toros logró limitar a Monterrey en el primer partido, mientras Sultanes respondió con una blanqueada en el segundo compromiso.

Playoffs LMB 2026: ¿A qué hora juegan los Toros de Tijuana vs Sultanes de Monterrey, hoy 31 de agosto?

El Juego 3 entre Toros de Tijuana y Sultanes de Monterrey se disputará este lunes 31 de agosto en el Walmart Park. El encuentro comenzará a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, en lo que será el primer duelo de la serie en territorio regiomontano.

La programación de los siguientes partidos mantiene la actividad en Monterrey:

Juego 3: lunes 31 de agosto | 18:30 horas | Walmart Park

Juego 4: martes 1 de septiembre | 18:30 horas | Walmart Park

Juego 5: miércoles 2 de septiembre | 18:30 horas | Walmart Park

La Serie de Campeonato de la Zona Norte se disputa al mejor de siete encuentros, por lo que el primer equipo que consiga cuatro victorias avanzará a la Serie del Rey, programada para comenzar el 8 de septiembre. Si alguna de las dos novenas suma tres victorias al hilo a partir de este día, la serie terminaría en Monterrey. De seguir repartiéndose triunfos, la pelea se trasladará de nuevo a Tijuana.

Juego 6 | viernes 4 de septiembre | 20:35 horas | Toros Mobil Park

Juego 7 | sábado 5 de septiembre | 20:35 horas | Toros Mobil Park

¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga Mexicana de Béisbol!

Buenas tardes damas y caballeros. La Serie de Campeonato de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Béisbol 2026 se reanuda este lunes con el Juego 3 entre los Toros de Tijuana y los Sultanes de Monterrey, una eliminatoria que llega igualada después de los dos primeros encuentros disputados en territorio fronterizo. Ahora, la batalla por el pase a la Serie del Rey se trasladará al Walmart Park, donde la novena regiomontana buscará tomar ventaja en casa.

Ambos equipos dividieron triunfos en Tijuana. Los Toros se llevaron el primer encuentro de la serie con una victoria de 2-0, aprovechando su condición de local y tomando ventaja en la eliminatoria. Sin embargo, Sultanes respondió en el Juego 2 con una blanqueada de 4-0 para empatar la serie y cambiar el escenario antes de los tres partidos programados en Monterrey.

No te pierdas las mejores acciones del encuentro entre Toros y Sultanes, por la Serie de Campeonato de la Zona Norte solo por Claro Sports y NUESTRO TRADICIONAL minuto a minuto.

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