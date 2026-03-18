Gobierno de Senegal rechaza la decisión de la CAF y pide una investigación internacional independiente

El gobierno de Senegal emitió un comunicado en el que expresó su rechazo categórico a esta resolución

Senegal pide una investigación independiente | REUTERS/Stringer

Senegal rechazó de manera rotunda la decisión tomada por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que anuló su victoria en la última Copa Africana de Naciones y concedió el título a Marruecos, un hecho sin precedentes en la historia del torneo. El gobierno senegalés calificó esta resolución como injusta y demandó una investigación internacional independiente sobre posibles irregularidades dentro de la organización del fútbol africano.

La controversia comenzó durante la final de la Copa Africana de Naciones, celebrada el pasado 18 de enero en Marruecos. En los últimos minutos del tiempo reglamentario, el árbitro sancionó un penalti a favor de los locales, lo que desató la protesta de los jugadores senegaleses, quienes decidieron abandonar temporalmente el campo. Después de varios minutos de tensión, el partido se reanudó, y el encuentro culminó con una victoria para Senegal por 2-1 tras tiempo extra.

Sin embargo, la CAF argumentó que el abandono temporal del campo por parte de Senegal violó el reglamento, por lo que la selección fue descalificada y se le otorgó la victoria a Marruecos por 3-0, según lo estipulado en el artículo 84 del reglamento de la Copa Africana de Naciones. Esta decisión ha sido calificada por Senegal como un “despojo” que no refleja el mérito deportivo de su equipo.

El gobierno de Senegal emitió un comunicado en el que expresó su rechazo categórico a esta resolución, considerando que no se puede permitir que una protesta, aunque polémica, sea el motivo para anular un triunfo legítimo. “Senegal no puede tolerar una decisión administrativa que socava el compromiso, la excelencia y el esfuerzo de nuestros jugadores”, se lee en el comunicado oficial.

Por su parte, la Federación Senegalesa de Fútbol ha anunciado que apelará la decisión ante el Comité de Apelación de la CAF, calificando la medida como “injusta” y “sin precedentes”. En el comunicado, la federación también subrayó que esta resolución desacredita el fútbol africano y que la Copa Africana de Naciones merece un manejo transparente y justo.

El incidente ha generado un fuerte debate en el continente, ya que es la primera vez en la historia de la competencia que se le otorga el título a un equipo por una decisión administrativa, sin que haya ocurrido un altercado significativo en el desarrollo del partido. Senegal sostiene que, aunque la protesta haya sido controversial, su victoria en el campo fue legítima y merecía ser reconocida.

La CAF, en cambio, defendió su resolución citando el artículo 84 del reglamento, que establece que la deserción de un equipo puede llevar a su descalificación. Según la confederación, el abandono del campo por parte de Senegal fue suficiente para invalidar el resultado, y por lo tanto, se registró el 3-0 a favor de Marruecos en el marcador oficial.

Este conflicto podría tener repercusiones en la administración del fútbol en África, ya que pone en cuestión la integridad y la transparencia de las decisiones tomadas por los órganos de gobierno del deporte en el continente. Mientras tanto, Senegal sigue luchando por el reconocimiento de su victoria y exige una revisión imparcial del proceso que llevó a la controvertida anulación de su título.

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