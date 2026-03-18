Tigres confía en la remontada ante Cincinnati en Concachampions: “Elijo creer”

Tigres apela a su historia de remontadas para buscar la hazaña ante Cincinnati y seguir con vida en la Concachampions

Nahuel Guzmán confía en que Tigres remonte ante Cincinnati | Imago 7

En Tigres no hay imposibles. El conjunto regiomontano se aferra a su historia reciente y a las remontadas que ha protagonizado en la Liga MX para mantener viva la esperanza de avanzar en la Concacaf Champions Cup, luego de caer 3-0 ante FC Cincinnati en el partido de ida de los octavos de final. Ahora, el equipo tiene la mente puesta en el partido de vuelta que será el jueves 19 de marzo en Monterrey.

Uno de los referentes del equipo, el arquero Nahuel Guzmán, apeló a la memoria reciente para reforzar el optimismo dentro del grupo. El guardameta recordó episodios en los que Tigres ha logrado sobreponerse, tanto en el ámbito local como internacional.

“Es una situación que, como decían, a nivel local contra Tijuana hemos superado. Es un equipo al que le hemos hecho tres goles hace, ¿cuántos? Ocho meses, nueve meses, un año, en estas mismas circunstancias. Y es un equipo que viene a recibir seis goles. Entonces, vuelvo a agarrarme del vaso medio lleno y elijo creer”, señaló el portero argentino.

Por su parte, el director técnico Guido Pizarro también destacó el carácter y la calidad de su plantel, al asegurar que cuentan con las herramientas necesarias para aspirar a una remontada que les permita acceder a los cuartos de final del certamen.

“Confiado en que podemos hacer la remontada. Sé conscientemente que si hay un equipo que puede remontar somos nosotros. Confiado y con el foco puesto en el día de mañana, en hacer un partido perfecto para poder lograr el pase”, expresó el estratega en la previa del encuentro decisivo.

El antecedente más cercano que alimenta la esperanza de Tigres se remonta a noviembre de 2025, cuando el equipo dirigido por Pizarro enfrentó una situación similar. En aquella ocasión, los felinos cayeron 3-0 en la ida de los cuartos de final ante Tijuana; sin embargo, en el Estadio Universitario lograron revertir el marcador y mantenerse con vida en la Liga MX.

Ahora, Tigres tendrá una nueva oportunidad de escribir otra página memorable en su historia. El conjunto regiomontano recibirá a FC Cincinnati en el partido de vuelta de los octavos de final con la obligación de ganar por una diferencia de cuatro goles para avanzar sin contratiempos a la siguiente fase.

La misión no es sencilla, pero en el entorno felino la consigna es clara: creer hasta el final y apoyarse en su historia para intentar una remontada que mantenga vivo el sueño internacional.

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