Confirmada la sede de Argentina vs Guatemala

El partido se jugará en La Bombonera, hogar de Boca Juniors.

El astro del Inter Miami continúa preparándose para el Mundial | JOSE JORDAN / AFP

Luego de confirmarse a principios la cancelación de La Finalissima, que iba a jugarse entre Argentina y España el 31 de marzo, el vigente campeón del mundo buscó a un seleccionado que pudiera remplazar a los españoles y ahí entró en escena Guatemala. Quedó entonces pautado el partido amistoso para el martes 31 entrante, y quedaba solo por resolver el estadio, algo que este miércoles quedó definido: La Bombonera.

En las próximas horas quedaría confirmada la hora del partido, pero todo indica que será por la noche. De esta manera, el seleccionado argentino se despedirá en forma oficial de su hinchada ante los ‘chapínes’, en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo, como La Bombonera, estadio en el que juega el Club Atlético Boca Juniors, y que preside actualmente Juan Román Riquelme.

Si bien se trata de un estadio muy famosos y de primer nivel, Argentina tenía planeado jugar en el estadio Monumental, donde River, clásico rival de Boca, hace de local. De hecho, es ese el escenario en el que los campeones del mundo juegan las eliminatorias sudamericanas, pero esta vez no podrán utilizarlo puesto que será sede de una serie de recitales de la banda ACDC.

El caso es que Guatemala se dará el gran gusto de jugar ante el campeón del mundo, en uno de los estadios más reconocidos del mundo, por lo que la motivación y el entusiasmo por ello es total. Cabe recordar que el equipo disputará previo al amistoso contra Argentina un partido frente a su similar de Argelia, en Italia, el día 27 de marzo.

Existe una fuerte probabilidad de que al término de la Copa del Mundo 2026, Leo Messi se retire del seleccionado argentino. De hecho, es algo que a lo largo de varias entrevistas recientes deslizó y por ende, no volvería a jugar partidos amistosos FIFA en Argentina, motivo por el cual se espera que el estadio Monumental, o La Bombonera, al día de hoy las posibles sedes, vayan a lucir totalmente colmados.

Antecedentes entre Guatemala y Argentina

A lo largo de la historia, Guatemala ha enfrentado en varias ocasiones a la selección argentina, con resultados que reflejan la jerarquía del conjunto sudamericano. El antecedente más reciente se dio en junio de 2024, cuando la Albiceleste se impuso por 4-1. Históricamente, Argentina ha dominado estos enfrentamientos, aunque para Guatemala cada uno de estos partidos representa una oportunidad de crecimiento y de exposición ante la élite del fútbol mundial.

Convocados de Guatemala para la Fecha FIFA de marzo

Dentro de la convocatoria destacan seis legionarios: Olger Escobar (CF Montréal), Matt Evans (LAFC), Darwin Lom (The Strongest), Daniel Méndez (Pachuca), Marcelo Hernández (Cartaginés) y Arquímides Ordóñez (Loudoun United), quienes aportarán roce internacional al equipo en estos duelos de alto nivel. Luis Fernando Tena convocó a un total de 21 futbolistas para enfrentar a Argelia y Argentina, en una lista que combina experiencia internacional con talento de la Liga Nacional. A continuación, el listado completo de la Azul y Blanco:

José Ardón – Antigua GFC José Rosales – Antigua GFC Óscar Santis – Antigua GFC Óscar Castellanos – Antigua GFC Luis Morán – Antigua GFC Diego Fernández – Antigua GFC Allen Yanes – Deportivo Mixco Kenderson Navarro – Municipal Carlos Aguilar – Municipal Jonathan Franco – Municipal José Morales – Municipal Rudy Muñoz – Municipal José Pinto – Municipal Stheven Robles – Comunicaciones Darwin Lom – The Strongest Daniel Méndez – Pachuca Marcelo Hernández – Cartaginés Kevin Ramírez – Malacateco Matthew Evans – LAFC Olger Escobar – CF Montreal Arquímides Ordóñez – Loudoun United FC

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