¿Cristiano Ronaldo será convocado para el partido contra México? Vitinha responde

La incertidumbre sobre la presencia de Cristiano Ronaldo en el amistoso de Portugal contra México se mantiene

Vitinha habla previo al México vs Portugal | FRANCK FIFE / AFP, Reuters

El mediocampista del PSG, Vitinha, habló tras la victoria de su equipo en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League contra el Chelsea, un triunfo por 0-3 que les permitió avanzar a los cuartos de final con un marcador global de 2-8. Durante la entrevista con TNT Sports México, el jugador portugués abordó la expectativa generada en torno a la posible participación de Cristiano Ronaldo en el próximo amistoso de Portugal contra la selección mexicana, programado para el sábado 28 de marzo en el Estadio Azteca.

El tema final de la plática fue la duda sobre si Cristiano Ronaldo, quien sufrió una lesión en el isquiotibial a finales de febrero, formará parte de la convocatoria para el partido. El propio Vitinha se mostró cauteloso sobre la situación, respondiendo de manera clara: “Yo tampoco sé si va o no. Escucho las noticias que ustedes ponen. Yo tampoco sé”.

La lesión de Ronaldo ha generado un sinfín de especulaciones en los medios y entre los aficionados. El jugador del Al Nassr se lesionó en el partido contra Al Feiha, el 28 de febrero, justo un mes antes del encuentro amistoso en el Estadio Azteca. Su recuperación, vigilada día a día, estimaba un tiempo mínimo de baja de dos semanas; sin embargo, una lesión grave representaba poner en riesgo su presencia ante el Tricolor.

A pesar de la incertidumbre sobre la presencia de Ronaldo, Vitinha expresó su entusiasmo por el partido: “Muy ilusionado de ir ahí (México) y jugar un gran partido”. El mediocampista del PSG, quien fue titular en la victoria ante el Chelsea, se mostró motivado por la posibilidad de enfrentar a la selección mexicana en el Coloso de Santa Úrsula.

La reacción de Vitinha se suma a la de personalidades como Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol y quien confía en la convocatoria de ‘CR7’: “Los imponderables son los imponderables, pero tenemos uno de los mejores atletas que ha dado el deporte en el mundo, que es Cristiano, y además de ser uno de los más grandes atletas, tiene un amor propio enorme. Creo que también tiene registrado que la catedral de los estadios de América o del mundo es el Estadio Azteca. Estamos todos muy atentos al proceso para que sea positivo“.

Cabe recordar que la venta de boletos para el México vs Portugal fue un éxito, y gran parte del fervor se debió a la posible presencia de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, a medida que pasaron los días y las noticias sobre su lesión se difundieron, la expectación comenzó a mezclarse con la incertidumbre sobre su participación.

Conforme se acerca la fecha del partido, los seguidores del fútbol mexicano y portugués esperan conocer la convocatoria oficial de Portugal, que se dará a conocer este viernes 20 de marzo.

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