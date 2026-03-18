La grandeza no se compra: el gesto de Son y Lloris que conmovió a todo Alajuelense

Ambas estrellas mundiales saludaron a la afición ‘manuda’.

Son y Lloris agradecieron a la hinchada manuda (captura tiktok j.david_170)

Por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, Alajuelense cayó derrotado 2-1 como local ante LAFC quedando eliminado en un final muy duro para los ‘manudos’, que como pocas veces en la historia habían estado tan cerca de meterse en los cuartos de final, pero sobre la hora terminaron cayendo y firmando un cruel desenlace.

Tras la igualdad 1-1 en el partido de ida jugado en Los Angeles, se abría la posibilidad de que en condición de local, y con dos resultados posibles, Alajuelense diera el gran golpe. De hecho, al empezar ganando con gol de Santiago van der Putten al minuto 4 de la primera parte gracias a un cabezazo, todo hacía creer que sería la gran jornada de Alajuelense pero el fútbol tenía otros planes, y tras sufrir la igualdad, recibió el segundo al 90’…

Fue muy grande la decepción por la forma en que se dio. Fue una serie pareja, bien jugada, y la termina perdiendo ante un rival superior de forma cruel. Quienes advirtieron eso fueron dos de los jugadores clase mundial más valiosos de la historia como Son y Lloris, dos ex jugadores del Tottenham de la Premier League con pasados mundialistas que tuvieron un muy bonito gesto con parte de la afición manuda.

Al término del partido, ambos fueron registrados por algunas cámaras saludando, aplaudiendo y reconociendo a la afición de Alajuelense por el gran show de aliento que dieron a sus jugadores. Ambos agradecieron además el respeto por ellos, ya que más allá de los colores, se trató de dos futbolistas clase mundial que pisaron el césped de un Alajuelense que estuvo a la altura.

Son y Lloris no fueron los únicos que elogiaron a la afición de Alajuelense, también lo hizo el director técnico del equipo de LAFC, Marc Dos Santos, en conferencia de prensa: “Yo miré en Alajuelense un rival con un gran corazón, con una gran mentalidad y que con mejor calidad pudo hacer algo más. Qué hinchas, qué estadio, qué equipo“.

De esta manera Alajuelense se despide de la Copa de Campeones de la Concacaf con la frente algo más que en alto, reconocido por su rival, y por su afición, que vio a un equipo valiente, comprometido y que lo dio todo, quedando muy cerca del gran objetivo de trascender fuerte a nivel internacional, en experiencias que sumarán apra futuras contiendas.

¿Cómo sigue el calendario para Alajuelense?

El equipo manudo tiene por delante la Copa Costa Rica y el Torneo Clausura 2026. Actualmente, marcha 4° con 18 puntos, a tan solo cinco unidades del líder Cartaginés y en la próxima jornada se las verá contra otro de los favoritos, Herediano. Alajuelense viene además de consumar tres victorias consecutivas y buscará ante la H mantener el buen momento en el torneo local.

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