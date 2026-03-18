Posibles alineaciones del Alianza vs Jaguares por Liga BetPlay 2026-I

En Claro Sports pueden enterarse de todos los datos previos del partido entre Alianza FC y Jaguares de Córdoba.

Alianza vs Jaguares, previa | Claro Sports

Jornada número 12 de la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Alianza recibe en su casa el Estadio Armando Maestre Pavajeau a Jaguares de Córdoba. Dos equipos con realidades muy similares que buscan salir de la zona baja de la tabla de posiciones.

Posible alineación de Alianza FC para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Alianza: Johan Wallens; Yilson Rosales, Juan Viveros, Kevin Moreno, Jhildrey Lasso; Jhair Castillo, Fabián Cantillo; Yeiner Londoño, Felipe Pardo, Jesús Figueroa y Carlos Lucumí. DT: Camilo Ayala.

Posible alineación de Jaguares de Córdoba para el juego por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Jaguares: Diego Martínez; Darwin Andrade, Carlos Ordoñez, Carlos Henao, Jhon Barrios; Royscer Colpa, Johan Hinestroza; Duván Rodríguez, Yairo Moreno, Kahiser Lenis y Andrés Rentería. DT: Andrés Acosta.

¿Cómo y dónde ver Alianza vs Jaguares por la Liga BetPlay 2026-I?

El juego entre escuadras de la costa del caribe colombiana se podrá sintonizar por las pantallas de Win Sports+ y Win Sports TV. La plataforma de streaming de Win Play también contará con la transmisión del partido. El duelo arrancará a las 4:10 p.m. de este jueves.

Últimos partidos de Alianza FC

Últimos partidos de Jaguares de Córdoba

¿Quiénes son los árbitros del partido?

Árbitro central: Javier Villa (Antioquia).

Asistente 1: Jhon Gallego (Caldas).

Jhon Gallego (Caldas). Asistente 2: Jeferson Ruiz (Caldas).

Jeferson Ruiz (Caldas). Cuarto árbitro: David Fuentes (Cesar).

David Fuentes (Cesar). VAR: Lisandro Castillo (Bogotá).

Lisandro Castillo (Bogotá). AVAR: Jenny Torres (Cundinamarca).

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