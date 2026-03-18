Aurora vs Guastatoya en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Aurora Guastatoya, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Aurora y Guastatoya se enfrentan en un duelo clave por la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido que puede marcar el rumbo de ambos en la recta final del campeonato. Mientras los aurinegros necesitan reaccionar para no quedar fuera de la pelea por la clasificación, el conjunto pecho amarillo llega con la urgencia de seguir sumando en la tabla acumulada para alejarse de la zona de descenso.

Aurora suma 14 puntos y se ubica en la undécima posición del Clausura, tras registrar tres victorias, cinco empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Saúl Phillip no ha logrado sostener el nivel que mostró en el Apertura 2025 y atraviesa un momento complicado en esta segunda parte de la temporada. En la última jornada cayó con contundencia 4-1 ante Municipal como visitante y ya acumula cinco partidos sin ganar, por lo que necesita sumar de manera urgente si quiere meterse en zona de clasificación.

Por su parte, Guastatoya llega con 16 puntos en la sexta posición, producto de cuatro triunfos, cuatro empates y cinco derrotas. El equipo dirigido por Pablo Centrone viene de imponerse 3-1 a Mictlán en un duelo clave en la lucha por la permanencia, ya que logró superar a un rival directo y cortar una racha de cinco partidos sin victorias. En la tabla acumulada, el conjunto pecho amarillo se ubica en la undécima posición con 38 puntos, igualado con Marquense, que hoy ocupa zona de descenso, aunque mantiene una leve desventaja sobre Mictlán (39), Achuapa (40) y Malacateco (43), en una pelea cada vez más apretada.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Aurora vs Guastatoya de la jornada 14 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Aurora y Guastatoya está programado para el jueves 19 de marzo a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Guillermo Slowing. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Aurora vs Guastatoya hoy

Ni Aurora ni Guastatoya cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Saúl Phillip y Pablo Centrone no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Aurora: Liborio Sánchez; Allan García, Daniel Baján, Luis Cardona, Jafet Soriano, Carlos Monterroso; Pablo Mingorance, José Luis Vivas, Nicolás Lovato; Diego Ruiz y Eddie Ibargüen. DT: Saúl Phillip.

Guastatoya: Rubén Escobar; José Almanza, Marlon Sequén, Víctor Armas, Joshua Ubico; Keyshwen Arboine, Herberth Morales, Emanuel Yori, Víctor Ávalos; Nelson García y Denilson Sánchez. DT: Pablo Centrone.

Antecedentes y últimos resultados del Aurora vs Guastatoya en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos tres encuentros que disputaron Aurora y Guastatoya:

28 de enero de 2026 | Guastatoya 2-2 Aurora | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 28 de septiembre de 2025 | Guastatoya 3-2 Aurora | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 20 de julio de 2025 | Aurora 1-0 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

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