Machillo Ramírez habla de odio y culpa a la Federación de la eliminación de Alajuelense

Explosivas declaraciones del director técnico.

La sinceridad de Machillo Ramírez | @ldacr

Al término de la dolorosa eliminación de Alajuelense como local frente a LAFC por la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, el director técnico de los ‘manudos’, Oscar ‘Machillo’ Ramírez, habló en conferencia de prensa en donde analizó lo que fue el desempeño de su equipo durante la serie, y sorprendió al lanzar una serie de dardos a la Federación al hacerla responsable del poco éxito que tienen los clubes del país en competencias internacionales.

La polémica inició luego de una pregunta relacionada a ‘por qué los equipos de Costa Rica duran tan solo una semana en este torneo’. A partir de ahí, Ramírez no tuvo tapujos y manifestó su postura: “Aquí el tema y lo más jodido es que hay mucho divisionismo, porque si se habla de progreso, la Federación tiene que unificar procesos menores, desarrollar muchachos“.

El entrenador entiende que hay odio y eso es un problema: “Al haber divisionismos y encararnos por el torneo nacional y el crecimiento de odios entre nosotros mismos, es difícil. Hasta que no estamos hasta el cuello, no hay reacción”, sentenció el entrenador, que pese a ello deja sobre el final de este análisis un mensaje positivo: “Yo rescato que tenemos una capacidad tremenda“.

En lineamiento con su análisis, Ramírez también explicó las causas por las que considera que este torneo será siempre ganado por clubes de la MLS o México: “En los tres torneos anteriores quedaron campeones los equipos de Estados Unidos y México, que siempre se aprovecharon de buscar a los mejores, ahora los hacen ellos. El poder económico lo puede y se nos hará más difícil a nosotros, y el mismo México lo está sintiendo. Tenemos que dejar los odios y de majarnos los zapatos entre nosotros”.

En resumen, el técnico pide a la Federación unificar los procesos de ligas menores y crear planes y demás cuestiones que tengan peso y fuerza en el desarrollo de jóvenes para poder competir internacionalmente. Por otro lado, hizo referencia al poderío económico de la MLS, muy marcado y expuesto por medio de la jerarquía de los jugadores.

De esta manera Alajuelense se despide de la Copa de Campeones de la Concacaf con la frente algo más que en alto, reconocido por su rival, y por su afición, que vio a un equipo valiente, comprometido y que lo dio todo, quedando muy cerca del gran objetivo de trascender fuerte a nivel internacional, en experiencias que sumarán apra futuras contiendas.

¿Cómo sigue el calendario para Alajuelense?

El equipo manudo tiene por delante la Copa Costa Rica y el Torneo Clausura 2026. Actualmente, marcha 4° con 18 puntos, a tan solo cinco unidades del líder Cartaginés y en la próxima jornada se las verá contra otro de los favoritos, Herediano. Alajuelense viene además de consumar tres victorias consecutivas y buscará ante la H mantener el buen momento en el torneo local.

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