Haaland reacciona al ver su yate convertido en atracción durante sus vacaciones en Italia

El delantero noruego aprovechó sus días de descanso en Sicilia entre paseos en yate, golf, fiestas y un espectáculo

Erling Haaland compartió imágenes de su yate en Italia | Reuters

Erling Haaland aprovechó el periodo de descanso posterior a sus compromisos deportivos para pasar varios días de vacaciones en Sicilia, Italia, donde su presencia no pasó inadvertida. El delantero noruego, cuya popularidad aumentó durante el Mundial, compartió distintas imágenes de su estancia, marcada por paseos en yate, sesiones de golf, fiestas y otras actividades antes de volver a la competencia. La embarcación en la que se encontraba también terminó por concentrar la atención de personas que buscaban observar de cerca al futbolista del Manchester City, convirtiéndose en uno de los puntos que generaron interés durante sus días en territorio italiano.

Las vacaciones también dejaron otros momentos que Haaland mostró en sus redes sociales. Entre ellos apareció una escena con el actor Michele Morrone, quien se acercó a conversar con Isabel Haugseng Johansen, pareja del atacante, situación ante la que el noruego reaccionó en tono de humor. El futbolista también asistió a un espectáculo de Jennifer Lopez y publicó escenas relacionadas con golf, penales y actividades sociales durante su descanso. Haaland utilizó así sus redes para documentar parte de sus vacaciones antes de regresar a la actividad con el Manchester City. Aquí el video.

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