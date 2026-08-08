FIFA denuncia un intento por “socavar” el mandato de Gianni Infantino

La Federación Internacional de Fútbol Asociación defendió que Gianni Infantino fue elegido democráticamente como presidente por sus 211 asociaciones

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) publicó este sábado 8 de agosto un comunicado de prensa con el que busca cerrar filas en torno a la presidencia de Gianni Infantino, en medio de semanas marcadas por la incertidumbre y las divisiones entre las 211 asociaciones que integran el organismo. La tensión aumentó tras la polémica propuesta, finalmente descartada, que planteaba vender el 20 por ciento de los derechos de la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes a un fondo de inversión privado, con la promesa de recaudar 4 mil 200 millones de dólares en efectivo, un plan que generó rechazo principalmente por la manera en que fue gestionado y presentado.

“Es cada vez más evidente que existe un esfuerzo coordinado y sostenido por parte de algunos sectores para socavar a FIFA y a su presidente”, indica una parte del comunicado de prensa. “Aquellos que no cuentan con el respaldo de las Asociaciones Miembro de FIFA no deberían intentar conseguir mediante acusaciones, insinuaciones o desinformación lo que no pueden alcanzar a través de los procesos democráticos establecidos por FIFA. Informaciones recientes han incluido afirmaciones sin fundamento y declaraciones demostrablemente falsas relacionadas con FIFA y su presidente.”

El organismo que rige el fútbol internacional insinuó que existe una campaña en contra de Gianni Infantino para desestabilizar su puesto y reiteró que el presidente de la FIFA desempeña su rol después de haber sido elegido democráticamente por todos los integrantes.

“El presidente de FIFA fue elegido democráticamente por las Asociaciones Miembro de FIFA y continúa ejerciendo su mandato. El desacuerdo con esos cambios no puede justificar intentos de socavar el mandato democrático del presidente de FIFA ni de la institución que fue elegido para liderar. FIFA da la bienvenida al escrutinio legítimo. Pero ese escrutinio no es una licencia para distorsionar los hechos, amplificar acusaciones sin fundamento o crear distracciones destinadas a socavar el progreso. No permitiremos que nada nos distraiga o desvíe de nuestro objetivo de fortalecer la organización, cumplir con nuestros compromisos con las Asociaciones Miembro y continuar trabajando para hacer del fútbol un deporte verdaderamente global”, indica el texto liberado en redes sociales.

La división en torno a Gianni Infantino se desató por el proyecto FIFA Forward Enterprise, una iniciativa que planteaba crear una nueva estructura empresarial para gestionar la explotación comercial, los derechos de transmisión y otros negocios relacionados con el Mundial y el Mundial de Clubes. El plan contemplaba vender a inversionistas privados el 20% de las acciones de ambos torneos, mientras FIFA conservaría el 80% y mantendría el control. La propuesta generó rechazo entre distintos sectores del fútbol internacional por la forma en que fue impulsada y por las dudas sobre la transparencia y el futuro control de los principales activos comerciales de la FIFA.

La iniciativa provocó un fuerte choque de posturas dentro del fútbol mundial. UEFA, la AFC y Concacaf cuestionaron el proyecto, mientras figuras como Joseph Blatter y Arsène Wenger lanzaron duras críticas en torno a la idea de privatizar las competencias de selecciones nacionales. El conflicto se agravó por la percepción de que las 211 asociaciones miembro no habían sido consultadas antes de presentar el proyecto, lo que puso en entredicho el modelo de gobernanza y abrió una crisis alrededor de su liderazgo. Aunque FIFA terminó por retirar la iniciativa, el episodio dejó expuestas las diferencias entre quienes respaldan la transformación comercial impulsada por Gianni Infantino y quienes consideran que su gestión ha llevado demasiado lejos la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos y capital privado para el fútbol.

El actual mandato de Gianni Infantino como presidente de la FIFA concluirá en marzo de 2027, pero su etapa al frente del organismo podría extenderse hasta 2031 si gana las elecciones del próximo 18 de marzo en el Congreso de la FIFA en Rabat, Marruecos, debido a la interpretación de los estatutos que no consideran como mandato completo su primera gestión entre 2016 y 2019, cuando asumió el cargo para completar el ciclo que dejó inconcluso Joseph Blatter.

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