¿Alejandro Domínguez contradice a la Conmebol? “Gianni Infantino es el líder de la transformación del fútbol”

La Conmebol había publicado un comunicado de prensa previo donde celebró la caída del intento del presidente de la FIFA de privatizar la Copa del Mundo

Alejandro Domínguez expresa su apoyo a Gianni Infantino | Reuters

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, dio su respaldo total a Gianni Infantino durante la tarde del viernes 7 de agosto, tras un encuentro con el presidente de la FIFA en Cali, Colombia, pese a que el organismo que rige el fútbol sudamericano había publicado días atrás un comunicado para celebrar la caída del intento de privatizar la Copa del Mundo y cuestionar la decisión unilateral de la Federación Internacional de Fútbol Asociación de contemplar el proyecto sin recurrir a un diálogo previo.

Aunque Alejandro Domínguez no se refirió al intento de crear la FIFA Forward Enterprise, proyecto que contemplaba vender el 20 por ciento de las acciones de la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes a capital privado para que la nueva empresa gestionara la organización y el área comercial de ambos torneos, el presidente de la Conmebol sí dio su apoyo total a Gianni Infantino, quien ha dividido al fútbol durante las últimas semanas debido a que un sector pide su renuncia.

“Nosotros estamos trabajando firmemente por la salud del fútbol, por su estabilidad y por todo lo que se viene transformando en el fútbol y, hay que ser sinceros, hay un líder para esa transformación. El Mundial de 48 equipos ha sido exitosísimo, mucho más de lo que yo esperaba. Y el nombre no es otro que el del presidente Infantino”, declaró Alejandro Domínguez ante medios de comunicación locales.

Un grupo de autoridades del fútbol se reunió en Cali con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char (ciudad designada como sede de la final de la Copa Sudamericana 2026), en el marco de la toma de posesión del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Uno de los invitados especiales fue el propio Gianni Infantino, quien formó parte del mismo encuentro al que acudieron algunos representantes del fútbol sudamericano, incluido Alejandro Domínguez.

“Creo que no se puede desconocer ese gran trabajo, entre muchos otros; ya tomamos una postura con respecto a que hayan retirado la propuesta y hay que seguir trabajando por el fútbol con diálogo, aunque a veces no estemos de acuerdo”, indicó el presidente de la Conmebol.

El proyecto de privatizar la Copa del Mundo cayó hace algunas semanas tras el pronunciamiento en contra de algunos de los principales pilares del fútbol, como la UEFA. FIFA parece haberle dado carpetazo a la idea de involucrar fondos de inversión privada en el fútbol internacional; sin embargo, la forma en que se planteó el proyecto, aparentemente sin consultar a las 211 asociaciones que conforman el organismo, provocó que Gianni Infantino atravesara algunos días de inestabilidad en su cargo.

FIFA tiene contemplado un congreso electivo para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, para determinar la continuidad o el cambio en la presidencia. Sin embargo, hasta este momento, Gianni Infantino apunta a ser el único candidato rumbo a las elecciones del próximo año.

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