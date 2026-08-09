Camilo Durán se cambia su traje de goleador en el Celtic

El delantero colombiano de 24 años, Camilo Durán, registró su primera asistencia oficial con la camiseta del Celtic de Glasgow.

Camilo Durán asistió con Celtic | Captura de pantalla @CelticFC

Segunda fecha de la liga de Escocia y segundo partido oficial de Camilo Durán con la camiseta del Celtic. Los dirigidos por el norirlandés Martin O’Neil ganaron, gustaron y golearon Kilmarnock. El equipo de la capital escocesa no tuvo piedad y venció por cinco goles a uno a sus rivales.

Kasper Hogh, Benjamin Nygren y Luke McCowan, fueron los autores de los goles para uno de los clubes más grandes del fútbol escoces. Así las cosas, ya son dos victorias en dos partidos jugados por la liga local para el Celtic y el liderato absoluto del torneo junto a St. Mirren.

El colombiano Camilo Durán sumo su segunda titularidad oficial en su nuevo equipo y aunque no ha podido abrir su cuenta goleadora. Si pudo comenzar a ser parte de los tantos de su equipo. El ex Qarabag de Azerbaiyán puso el pase gol para la tercera anotación del Celtic.

Así le fue a Camilo Durán ante Kilmarnock

El atacante ‘tricolor’ fue titular y disputó 64 minutos en el partido entre Celtic y Kilmarnock por la segunda jornada de la Liga de Escocia. El artillero de 24 años asistió para la tercera anotación y se retiró con un calificación bastante aceptable del encuentro. Pese a que aún no celebra su primer gol oficial, poco a poco va siendo parte fundamental del colectivo.

Una asistencia, seis remates, 16 de 22 pases acertados, dos pases claves y una recuperación, fueron lo datos del jugador colombiano. Camilo Durán fue el tercer futbolista mejor calificado del partido entre Celtic y Kilmarnock con un puntaje de 8.6. Un fiel reflejo del buen rendimiento que ha mostrado el ‘cafetero’ desde su llegada a Escocia.

Vale la pena recordar que, Camilo Durán viene de jugar tres partidos amistosos, anotando tres goles y otorgando una asistencia. Datos y estadísticas que tienen muy pendientes a los hinchas del Celtic de Glasgow para celebrar su primera anotación oficial con el equipo verdiblanco.

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