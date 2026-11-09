Harry Kane y una marca inédita: primer Balón de Oro fuera del XI ideal de FIFPRO
El delantero del Bayern quedó por detrás de Haaland en la votación y rompió una racha que se mantenía desde la creación del World 11 en 2005
Harry Kane protagonizó una situación inédita en el FIFPRO World 11. El delantero del Bayern Munich, ganador del Balón de Oro 2026, quedó fuera del once ideal elegido por futbolistas profesionales, algo que no había sucedido con ningún vencedor del premio individual desde que FIFPRO instauró su equipo mundial en 2005.
La ausencia del inglés contrasta con la presencia de Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lamine Yamal, quienes ocuparon los cuatro puestos destinados al ataque. Kane recibió el 27.6% de los votos entre los delanteros, mientras Haaland alcanzó el 28.4%, Messi el 29.5%, Yamal el 37.4% y Mbappé encabezó esa zona con el 46%.
Desde Ronaldinho en la primera edición de 2004-05 hasta Ousmane Dembélé en el ciclo 2024-25, todos los ganadores del Balón de Oro de cada año disponible habían aparecido también en el World 11 correspondiente. Kane rompe por primera vez esa secuencia.
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¿Quiénes integran el XI ideal de FIFPRO 2026? Messi regresa y Harry Kane queda fuera
El once ideal de FIFPRO 2026 quedó integrado por David Raya; Achraf Hakimi, Pau Cubarsí y Nuno Mendes; Rodri, Vitinha y Jude Bellingham; Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Erling Haaland. La alineación fue determinada por el voto de 19 mil 806 futbolistas de 73 países.
Messi, además, regresó al World 11 por primera vez desde 2023 y amplió su propio registro a 18 apariciones en el equipo ideal de FIFPRO. El argentino, ganador de ocho Balones de Oro, recibió el 29.5% de los votos entre los atacantes y consiguió uno de los lugares que terminaron dejando fuera a Kane.
España fue el país con mayor representación en esta edición gracias a David Raya, Pau Cubarsí, Rodri y Lamine Yamal. Con estas cuatro inclusiones, el futbol español alcanzó 53 apariciones históricas en el World 11 repartidas entre 17 jugadores.
Lamine también consiguió una marca individual: se convirtió en el primer futbolista en aparecer dos veces en el once ideal de FIFPRO antes de cumplir los 20 años. El jugador del Barcelona recibió el 37.4% de los votos en la línea ofensiva, solo por detrás de Mbappé dentro de ese sector.
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David Raya fue el futbolista con mayor porcentaje de votos entre todas las posiciones, con 51.9%, por delante de Thibaut Courtois, quien obtuvo 38.6%. Entre los defensores, Achraf Hakimi lideró con 40.9%, mientras que Rodri encabezó a los mediocampistas con 33.1%, seguido de Jude Bellingham con 31.3%.
La votación tomó en cuenta el rendimiento de los jugadores entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, con el requisito de haber disputado al menos 30 partidos oficiales durante ese periodo.
Harry Kane rompe la historia del FIFPRO World 11: todos los Balones de Oro habían entrado al XI ideal
La ausencia de Harry Kane tiene un precedente que va más allá de la edición 2026. Desde que FIFPRO creó el World 11 en 2005 para que los propios futbolistas profesionales eligieran a los mejores jugadores por posición, el ganador del Balón de Oro del año había formado parte del equipo ideal en todas las ediciones en las que se entregaron ambos reconocimientos.
La secuencia comenzó con Ronaldinho, ganador del Balón de Oro y miembro del primer World 11 de la temporada 2004-05. Después aparecieron Fabio Cannavaro, Kaká y Cristiano Ronaldo, antes de que Lionel Messi iniciara una etapa en la que combinó sus Balones de Oro con presencias constantes dentro del equipo elegido por sus compañeros.
Entre las temporadas 2009-10 y 2014-15, Messi y Cristiano Ronaldo se repartieron el Balón de Oro y en todos los casos también aparecieron en la alineación de FIFPRO. La misma tendencia continuó posteriormente con Cristiano, Luka Modric y nuevamente Messi, sin que el ganador del reconocimiento individual quedara fuera del World 11.
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La única interrupción del registro ocurrió en 2020, pero por una razón distinta: ese año no se entregó el Balón de Oro debido a la pandemia de Covid-19. FIFPRO sí presentó su equipo ideal, en el que figuraron jugadores como Lionel Messi, Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo, pero no existió un ganador del premio de France Football con el cual realizar la comparación.
A partir de 2021, el patrón volvió a mantenerse. Lionel Messi estuvo en el XI tras ganar el Balón de Oro de 2021; Karim Benzema apareció después de obtenerlo en 2022; Messi volvió a coincidir con ambos reconocimientos en 2023; Rodri hizo lo propio en el ciclo 2023-24 y Ousmane Dembélé también apareció en el equipo FIFPRO 2024-25 tras conquistar el Balón de Oro.
|Temporada FIFPRO
|Balón de Oro
|XI ideal de FIFPRO
|2004-05
|Ronaldinho
|Dida; Cafu, Alessandro Nesta, John Terry, Paolo Maldini; Claude Makelele, Zinedine Zidane, Frank Lampard; Samuel Eto’o, Andriy Shevchenko, Ronaldinho
|2005-06
|Fabio Cannavaro
|Gianluigi Buffon; Gianluca Zambrotta, John Terry, Fabio Cannavaro, Lilian Thuram; Kaká, Zinedine Zidane, Andrea Pirlo; Ronaldinho, Thierry Henry, Samuel Eto’o
|2006-07
|Kaká
|Gianluigi Buffon; Carles Puyol, John Terry, Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta; Steven Gerrard, Kaká, Cristiano Ronaldo; Ronaldinho, Didier Drogba, Lionel Messi
|2007-08
|Cristiano Ronaldo
|Iker Casillas; Carles Puyol, John Terry, Rio Ferdinand, Sergio Ramos; Kaká, Steven Gerrard, Xavi; Cristiano Ronaldo, Fernando Torres, Lionel Messi
|2008-09
|Lionel Messi
|Iker Casillas; Patrice Evra, Nemanja Vidic, John Terry, Dani Alves; Andrés Iniesta, Xavi, Steven Gerrard; Cristiano Ronaldo, Fernando Torres, Lionel Messi
|2009-10
|Lionel Messi
|Iker Casillas; Carles Puyol, Gerard Piqué, Lucio, Maicon; Andrés Iniesta, Xavi, Wesley Sneijder; Cristiano Ronaldo, David Villa, Lionel Messi
|2010-11
|Lionel Messi
|Iker Casillas; Sergio Ramos, Gerard Piqué, Nemanja Vidic, Dani Alves; Andrés Iniesta, Xabi Alonso, Xavi; Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Lionel Messi
|2011-12
|Lionel Messi
|Iker Casillas; Marcelo, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Dani Alves; Andrés Iniesta, Xabi Alonso, Xavi; Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, Lionel Messi
|2012-13
|Cristiano Ronaldo
|Manuel Neuer; Philipp Lahm, Sergio Ramos, Thiago Silva, Dani Alves; Franck Ribéry, Andrés Iniesta, Xavi; Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi
|2013-14
|Cristiano Ronaldo
|Manuel Neuer; Philipp Lahm, David Luiz, Thiago Silva, Sergio Ramos; Ángel Di María, Toni Kroos, Andrés Iniesta; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Arjen Robben
|2014-15
|Lionel Messi
|Manuel Neuer; Dani Alves, Thiago Silva, Sergio Ramos, Marcelo; Andrés Iniesta, Luka Modric, Paul Pogba; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar
|2015-16
|Cristiano Ronaldo
|Manuel Neuer; Dani Alves, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Marcelo; Luka Modric, Toni Kroos, Andrés Iniesta; Lionel Messi, Luis Suárez, Cristiano Ronaldo
|2016-17
|Cristiano Ronaldo
|Gianluigi Buffon; Dani Alves, Sergio Ramos, Leonardo Bonucci, Marcelo; Luka Modric, Toni Kroos, Andrés Iniesta; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar
|2017-18
|Luka Modric
|David de Gea; Dani Alves, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Luka Modric, N’Golo Kanté, Eden Hazard; Lionel Messi, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo
|2018-19
|Lionel Messi
|Alisson Becker; Marcelo, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt; Frenkie de Jong, Luka Modric, Eden Hazard; Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo
|2019-20
|No se entregó
|Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Alphonso Davies; Kevin De Bruyne, Thiago Alcántara, Joshua Kimmich; Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo
|2020-21
|Lionel Messi
|Gianluigi Donnarumma; David Alaba, Leonardo Bonucci, Rúben Dias; Kevin De Bruyne, Jorginho, N’Golo Kanté; Lionel Messi, Robert Lewandowski, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo
|2021-22
|Karim Benzema
|Thibaut Courtois; João Cancelo, Virgil van Dijk, Achraf Hakimi; Casemiro, Kevin De Bruyne, Luka Modric; Karim Benzema, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi
|2022-23
|Lionel Messi
|Thibaut Courtois; Rúben Dias, John Stones, Kyle Walker; Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva; Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Vinicius Jr.
|2023-24
|Rodri
|Ederson; Dani Carvajal, Virgil van Dijk, Antonio Rüdiger; Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Toni Kroos, Rodri; Erling Haaland, Kylian Mbappé, Vinicius Jr.
|2024-25
|Ousmane Dembélé
|Gianluigi Donnarumma; Virgil van Dijk, Achraf Hakimi, Nuno Mendes; Jude Bellingham, Cole Palmer, Pedri, Vitinha; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Lamine Yamal
|2025-26
|Harry Kane
|David Raya; Pau Cubarsí, Achraf Hakimi, Nuno Mendes; Jude Bellingham, Rodri, Vitinha; Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Lamine Yamal. Kane no fue incluido
Harry Kane terminó con esa continuidad en 2026. El delantero del Bayern Munich recibió el Balón de Oro, pero su 27.6% de los votos entre los atacantes no fue suficiente para superar a Erling Haaland, quien consiguió el último sitio ofensivo con 28.4%. Kylian Mbappé obtuvo 46%, Lamine Yamal 37.4% y Lionel Messi 29.5%.
De esta forma, Kane se convirtió en el primer ganador del Balón de Oro que no aparece en el FIFPRO World 11 del mismo ciclo desde la creación del reconocimiento.