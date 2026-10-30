Revelan las votaciones del Balón de Oro 2026: Harry Kane venció a Kylian Mbappé sólo por 28 puntos

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 con 1055 puntos, 28 por encima de Kylian Mbappé que estuvo cerca de quitarle el trofeo al delantero británico

Harry Kane gana las votaciones del Balón de Oro 2026 | Reuters

La revista France Football, encargada de organizar la entrega del Balón de Oro, reveló este viernes 30 de octubre las puntuaciones que recibieron los contendientes en la pasada ceremonia del London Palladium Theatre. Una de las grandes sorpresas fue la mínima diferencia con la que Harry Kane se impuso a Kylian Mbappé en la disputa por el reconocimiento al mejor futbolista del mundo, pues el delantero inglés superó al francés por apenas 28 puntos.

De acuerdo con la información que compartió el medio galo, Harry Kane obtuvo 1055 puntos, por encima de las 1027 unidades de Kylian Mbappé y las 881 de Lamine Yamal. Los tres futbolistas protagonizaron la disputa por el Balón de Oro 2026 en la categoría varonil, aunque el resultado final dejó una diferencia mucho más estrecha de lo que se esperaba entre los dos principales candidatos.

La votación se convirtió en una de las más cerradas en la historia del galardón, incluso por encima de la edición de 2024, cuando Rodri se proclamó como el mejor futbolista de la temporada por delante de Vinicius Jr., con una diferencia de apenas 41 puntos. En esta ocasión, la distancia entre Kane y Mbappé fue todavía menor, una muestra de lo reñida que resultó la elección del ganador.

Por su parte, el director de France Football, Vincent Garcia, quien tenía la responsabilidad de elegir al ganador en caso de un empate en las votaciones, declaró que ninguno de los candidatos conoció de antemano el resultado de la elección antes de la ceremonia que se celebró en Londres. De esta manera, los protagonistas llegaron a la gala sin la certeza de quién recibiría el máximo reconocimiento individual del futbol mundial.

Un informe de L’Équipe reveló que Harry Kane recibió la máxima puntuación de 40 de los 100 periodistas de todo el mundo que participaron en la votación de este año. Por su parte, Kylian Mbappé obtuvo la máxima calificación de 23 de los 100 integrantes del panel, todos pertenecientes a países que aparecen en el ranking de las mejores selecciones del mundo de la FIFA. Estas cifras reflejan la división de opiniones que existió entre los encargados de elegir al ganador.

Con este resultado, Harry Kane se convirtió en el primer futbolista británico que conquista el Balón de Oro desde Michael Owen. La deliberación generó debate debido a que la previa de la ceremonia no presentó a un candidato absoluto para quedarse con el galardón, una situación que incluso llevó a figuras como Kylian Mbappé y Lamine Yamal a comparecer ante los medios de comunicación para impulsar sus candidaturas antes de las votaciones.

Votación del Balón de Oro 2026: categoría varonil

Harry Kane (Inglaterra, Bayern Munich), 1,055 puntos. Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid), 1,027 puntos. Lamine Yamal (España, FC Barcelona), 881 puntos. Rodri (España, FC Barcelona), 726 puntos. Lionel Messi (Argentina, Inter Miami), 612 puntos. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Paris-SG), 541 puntos. Ousmane Dembélé (Francia, PSG), 418 puntos. Erling Haaland (Noruega, Manchester City), 378 puntos. Michael Olise (Francia, Bayern Munich), 296 puntos. Fabián Ruiz (España, PSG), 201 puntos. Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid), 107 puntos. Pau Cubarsí (España, FC Barcelona), 101 puntos. Achraf Hakimi (Marruecos, Paris-SG), 65 puntos. Vitinha (Portugal, PSG), 59 puntos. Declan Rice (Inglaterra, Arsenal), 57 puntos. Ferran Torres (España, PSG), 44 puntos. Vinicius Jr. (Brasil, Real Madrid), 26 puntos. Marc Cucurella (España, Real Madrid), 16 puntos. João Neves (Portugal, PSG), 15 puntos. Willian Pacho (Ecuador, PSG), 12 puntos. Gabriel (Brasil, Arsenal), 11 puntos. Lautaro Martínez (Argentina, Inter Milan), 11 puntos. Nuno Mendes (Portugal, PSG), 8 puntos. Luis Díaz (Colombia, Bayern Munich), 8 puntos. Marquinhos (Brasil, PSG), 7 puntos. Dayot Upamecano (Francia, Bayern Munich), 5 puntos. Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United), 5 puntos. Julián Quiñones (México, Al Qadisiya), 4 puntos. Sadio Mané (Senegal, Al Nassr) y William Saliba (Francia, Arsenal), 2 puntos.

Votación del Balón de Oro 2026: categoría femenil