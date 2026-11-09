Fernando ‘Tano’ Ortiz se corona campeón con Colo Colo y gana su primer título como DT

El exentrenador de América y Rayados conquistó su primer título como DT tras vencer a Ñublense y dejó atrás seis semifinales perdidas en Liga MX

El argentino se coronó tras una etapa de fracasos en Liga MX | @ColoColo

Fernando ‘Tano’ Ortiz conquistó el primer título de su carrera como director técnico. Después de sus etapas en América, Monterrey y Santos Laguna, el entrenador argentino encontró la recompensa en el fútbol chileno, donde se proclamó campeón de la Liga de Primera 2026 con Colo Colo, tras vencer 2-1 a Ñublense este domingo 8 de noviembre.

El conjunto dirigido por el exentrenador de la Liga MX aseguró su estrella número 35 gracias a un gol de Marcos Bolados en tiempo de compensación. El resultado permitió que el Cacique llegara a 61 puntos y asegurara matemáticamente el campeonato con tres jornadas de anticipación, al establecer una diferencia de 10 unidades sobre Universidad de Chile.

La conquista representa un cambio en la trayectoria del estratega de 48 años, quien acumuló seis eliminaciones en semifinales durante sus etapas con América y Monterrey, sin poder disputar una final. Ahora, después de casi una década de experiencia en los banquillos, Ortiz consiguió levantar su primer trofeo como entrenador y puso fin a una racha de oportunidades perdidas.

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¡Se logró, profe! 🏆🤍🖤 Fernando Ortiz consiguió su primer título como entrenador en Colo-Colo y lo celebró de una manera más que especial. Un triunfo en Chillán que nos permitió alcanzar la estrella 35 y escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. ¡Felicitaciones, profe! ¡Somos campeones! ⭐️3️⃣5️⃣ — Colo-Colo (@ColoColo) November 8, 2026

Colo Colo conquista su estrella 35 con un gol en el último minuto ante Ñublense

Colo Colo necesitaba una victoria para asegurar el campeonato chileno sin depender de otros resultados. En su visita al Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, el equipo de Fernando Ortiz tomó ventaja al minuto 14 gracias a Arturo Vidal, quien abrió el marcador con una volea dentro del área. Sin embargo, Ñublense reaccionó y Lucas Molina consiguió el empate al minuto 29.

El encuentro se mantuvo igualado durante gran parte de la segunda mitad y el campeonato parecía aplazarse para la siguiente jornada. Universidad de Chile, su principal perseguidor, también estaba en actividad ante Cobresal, por lo que el resultado obligaba al conjunto albo a buscar nuevamente la ventaja para asegurar el título.

La anotación decisiva llegó al minuto 90+2, cuando Marcos Bolados apareció dentro del área y marcó el 2-1. El tanto provocó la celebración de los futbolistas y del cuerpo técnico. Todavía hubo tiempo para que el portero Vozinha realizara una intervención al 90+7, con la que evitó el empate de Ñublense y sostuvo la victoria que confirmó el campeonato.

Con el triunfo, Colo Colo alcanzó un registro de 19 victorias, cuatro empates y cuatro derrotas en 27 jornadas. Además de conseguir su título número 35 de la Primera División de Chile, el club aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2027. Para Fernando Ortiz, la conquista representó el primer campeonato de su trayectoria como entrenador, después de iniciar su carrera en Paraguay y continuarla en México.

Fernando Ortiz deja atrás las semifinales perdidas con América y Monterrey

Antes de llegar al fútbol chileno, Fernando Ortiz había construido una trayectoria marcada por sus eliminaciones en instancias decisivas. Su primera experiencia en la Liga MX llegó con América en 2022, cuando asumió la dirección técnica del primer equipo tras la salida de Santiago Solari y llevó a las Águilas a tres semifinales consecutivas.

El conjunto azulcrema quedó eliminado frente a Pachuca en el Clausura 2022, Toluca en el Apertura 2022 y Chivas en el Clausura 2023. Esta última derrota, ocurrida en el Estadio Azteca, provocó la salida del argentino, quien posteriormente encontró una nueva oportunidad con Monterrey, uno de los equipos que aspiraban al campeonato mexicano.

Con Rayados, Ortiz volvió a quedarse a un paso de disputar encuentros por el título en tres ocasiones. El equipo regiomontano perdió las semifinales de la Leagues Cup 2023 frente a Nashville, de la Concacaf Champions Cup 2024 ante Columbus Crew y del Clausura 2024 contra Cruz Azul. Seis semifinales entre América y Monterrey terminaron sin que el entrenador pudiera alcanzar una final.

Después de su salida del Monterrey, el argentino asumió el mando de Santos Laguna durante el Clausura 2025, etapa en la que registró dos victorias, un empate y 14 derrotas en 17 encuentros. En agosto de ese año fue anunciado como entrenador de Colo Colo, institución que decidió mantenerlo en el cargo para la temporada 2026, en la que finalmente consiguió el campeonato que se le había negado durante su trayectoria.

Tras la victoria ante Ñublense, Fernando Ortiz no pudo contener las lágrimas al recordar los intentos anteriores por conquistar un título. El estratega reconoció las dificultades de su carrera y destacó la perseverancia de su cuerpo técnico: “He estado en seis ocasiones para poder lograr un objetivo y no se me había dado”. También dedicó la conquista a su familia, especialmente a su madre fallecida: “Mi madre, la tengo en el cielo, pero sé que está festejando”.

Finalmente, el entrenador dejó abierta la posibilidad de continuar al frente de Colo Colo para la temporada 2027. Ortiz explicó que su intención es conversar con el presidente Aníbal Mosa y reiteró que el conjunto chileno tiene prioridad en sus planes. Después de conquistar su primer campeonato como director técnico, el argentino buscará dar continuidad al proyecto que le permitió cambiar su historia después de su paso por el fútbol mexicano.