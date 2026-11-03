¡Harry Kane va por todo! Balón de Oro, Champions y el récord que le quiere quitar a Cristiano Ronaldo

El delantero inglés tiene un doble objetivo con el Bayern: conquistar la Champions que todavía le falta y alcanzar el récord de 11 partidos consecutivos con gol en el torneo continental

Harry Kane, hora va por la Champions y el récord de Cristiano. Claro Sports

El delantero inglés ya conquistó el Balón de Oro 2026, pero tiene claro cuál es el trofeo que quiere levantar con el Bayern Munich. Harry Kane aseguró que cambiaría el reconocimiento individual por ganar la Champions League con el conjunto alemán, una declaración que lo coloca ante un reto que otros ganadores del prestigioso galardón sí consiguieron: conquistar la Copa de Europa después de haber sido reconocidos como los mejores futbolistas del mundo.

Kane quiere seguir el camino de los Balones de Oro que conquistaron la Champions

La declaración de Kane adquiere otra dimensión por el grupo de futbolistas que consiguieron combinar el Balón de Oro con la Copa de Europa. Bobby Charlton ganó el premio individual en 1966 y conquistó la Copa de Europa con el Manchester United en 1968, mientras que Johan Cruyff recibió el galardón en 1971 y levantó el trofeo continental con el Ajax en 1972 y 1973.

Franz Beckenbauer también siguió ese camino: obtuvo el Balón de Oro en 1972 y posteriormente ganó tres Copas de Europa consecutivas con el Bayern Munich, en 1974, 1975 y 1976. Zinedine Zidane recibió el reconocimiento en 1998 y consiguió su única Champions como jugador con el Real Madrid en 2002. Ronaldinho ganó el Balón de Oro en 2005 y levantó la Orejona con el Barcelona en 2006.

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Luís Figo representa otro antecedente directo para Kane. El portugués ganó el Balón de Oro en 2000 y conquistó la Champions League con el Real Madrid en 2002. El conjunto español había ganado la competición en 2000, pero Figo todavía no pertenecía a su plantilla; su título europeo llegó dos años después de recibir el reconocimiento individual.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luka Modrić y Karim Benzema también forman parte de la historia, aunque sus casos son diferentes. Cristiano ganó el Balón de Oro en 2008 y conquistó la Champions ese mismo año con el Manchester United; después volvió a ganar el torneo en 2014, 2016, 2017 y 2018. Messi recibió sus primeros dos Balones de Oro en 2009 y 2010 y posteriormente ganó la Champions en 2011 y 2015. Modrić obtuvo el premio en 2018 y volvió a levantar la Orejona con el Real Madrid en 2022 y 2024. Benzema ganó el Balón de Oro en 2022 y no volvió a conquistar la Champions después de recibirlo.

Figo y Kaká, casos particulares entre Balón de Oro y Champions

Luis Figo representa uno de los casos que más se acercan al escenario actual de Kane. El portugués ganó el Balón de Oro en 2000 y conquistó la Champions League con el Real Madrid en 2002, dos años después de recibir el galardón.

Ronaldo Nazário representa el contraste. El brasileño ganó el Balón de Oro en 1997 y 2002, pero nunca consiguió conquistar la Champions League durante su carrera. Kaká, por su parte, recibió el galardón en 2007 con el Milan y conquistó la Champions ese mismo año, por lo que su caso no corresponde a un futbolista que ganó la Orejona después de recibir el premio.

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Kane va por un récord de Cristiano Ronaldo

Kane afronta además la cuarta jornada de la Champions League con otro objetivo. El inglés suma 10 partidos consecutivos marcando en la máxima competición europea, una racha con la que ya superó las nueve apariciones con gol que consiguieron Ruud van Nistelrooy y Robert Lewandowski. Ahora necesita marcar ante el Atlético de Madrid para igualar el récord de 11 partidos consecutivos que pertenece a Cristiano Ronaldo.

El registro de Cristiano es de 11 partidos consecutivos con al menos un gol, conseguido con el Real Madrid entre la final de la Champions 2016-17 y los primeros encuentros de la edición 2017-18. En aquella secuencia, el portugués marcó 17 goles: dos en la final ante la Juventus, seis en la fase de grupos y nueve más entre los octavos y los cuartos de final.

Kane tiene ahora la posibilidad de escribir su propio capítulo. Ya tiene el Balón de Oro y busca la Champions con el Bayern Munich, pero antes puede alcanzar una marca que pertenece a Cristiano Ronaldo. Si marca ante el Atlético de Madrid, llegará a 11 partidos consecutivos con gol e igualará el récord histórico del portugués en la competición.

El contexto añade otro elemento al desafío: Kane volverá al Metropolitano, estadio donde disputó y perdió la final de la Champions 2019 con el Tottenham ante el Liverpool. Ahora regresa como Balón de Oro y con el Bayern Munich, con la posibilidad de acercarse al récord de Cristiano y comenzar el camino para conquistar el trofeo que, según sus propias palabras, elegiría por encima del premio individual.