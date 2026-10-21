Tigres pierde a su afición: el Volcán registra caída de asistencia en el Apertura 2026

En medio de los malos resultados durante el torneo, los aficionados se han alejado de las tribunas

Tigres pierde a su afición rumbo al cierre del torneo | Claro Sports

El Volcán comienza a perder una de sus principales fortalezas: el respaldo masivo de su afición. En medio de los malos resultados de Tigres durante el Apertura 2026 de la Liga MX, el Estadio Universitario ha registrado una disminución importante en sus asistencias, una situación poco habitual para un equipo acostumbrado a jugar con las tribunas llenas.

La derrota 2-0 frente a León en la jornada 13 dejó una imagen que refleja el descontento de los seguidores auriazules: aficionados abandonando las tribunas antes de que terminara el encuentro. Cuando llegó el silbatazo final, numerosos sectores del estadio ya mostraban espacios vacíos.

La imagen contrastó con la tradición del Volcán, donde los aficionados de Tigres han sido protagonistas durante buena parte de la etapa más exitosa del club. Pero la molestia no solamente se refleja en las tribunas durante los partidos. También aparece en las cifras de asistencia.

¿Cuánto ha bajado la asistencia al Estadio Universitario?

Tigres ha disputado seis partidos como local durante el Apertura 2026 y solamente en uno registró una asistencia de 41,615 espectadores. La cifra corresponde al encuentro de la jornada 2 frente al Atlético de San Luis, que terminó empatado 2-2 después de que los felinos dejaron escapar la victoria en los últimos minutos.

La asistencia de Tigres como local en el Apertura 2026 de la Liga MX | Claro Sports

Desde entonces, las asistencias reportadas se han mantenido por debajo de los 36 mil espectadores. Estos son los registros de los seis partidos de Tigres como local:

Jornada Partido Asistencia 2 Tigres 2-2 Atlético de San Luis 41,615 5 Tigres 2-0 Atlante 35,027 7 Tigres 1-1 Necaxa 32,079 10 Tigres 1-0 Puebla 33,624 11 Tigres 3-2 Toluca 35,875 13 Tigres 0-2 León 32,538

La diferencia entre el primer partido como local y el encuentro frente a León es de 9,077 espectadores, una reducción del 21.8%. Además, la asistencia promedio de Tigres durante sus seis encuentros en el Estadio Universitario es de 35,126 aficionados, según las cifras reportadas en el sitio de la Liga MX.

¿Por qué está molesta la afición de Tigres?

El malestar de los aficionados de Tigres coincide con uno de los torneos más complicados del equipo durante los últimos años. Tigres ha permanecido lejos de los primeros lugares de la clasificación general, mientras los resultados han incrementado la presión sobre el cuerpo técnico y la directiva encabezada por Carlos Emilio González.

La inconformidad también ha acompañado algunas decisiones deportivas: la salida de André-Pierre Gignac, máximo goleador histórico de la institución, y la partida de Ángel Correa al River Plate provocaron expectativas importantes alrededor de la reconstrucción del plantel.

Sin embargo, los refuerzos incorporados durante el mercado no han conseguido disipar las dudas sobre el proyecto deportivo. La combinación de resultados adversos, cambios institucionales y expectativas incumplidas ha alimentado las críticas de distintos sectores de la afición.

Tigres pierde su invicto de 14 partidos en el Volcán

La derrota frente a León también terminó con una racha importante para los felinos. Antes de caer 2-0 en la jornada 13, Tigres acumulaba 14 partidos consecutivos sin perder como local. Durante sus seis encuentros en casa en el Apertura 2026, el equipo ha conseguido 11 puntos de 18 posibles, con tres victorias, dos empates y una derrota.

Aunque sus números como local son mejores que su rendimiento general en el campeonato, el Volcán dejó de representar una garantía de triunfo.

El reto de Tigres ya no está solamente en la cancha

La directiva de Tigres enfrenta un desafío que va más allá de recuperar posiciones en la tabla general. Durante años, el respaldo de los Incomparables convirtió al Estadio Universitario en uno de los escenarios más reconocidos del fútbol mexicano.

Ahora, los registros de asistencia y las imágenes de aficionados abandonando el inmueble antes del silbatazo final muestran señales de desgaste en la relación entre el equipo y parte de sus seguidores. Tigres necesita volver a ganar, pero también recuperar algo que durante años pareció incondicional: un Volcán lleno partido tras partido.