Ian O’Rourke reta a México tras llevar a Costa Rica al Mundial sub 20

El héroe de Costa Rica ante Haití desea volver a enfrentar al Tricolor después de asegurar el boleto al Mundial Sub-20

El héroe tico que sueña con enfrentar otra vez al Tri en el Estadio Azteca. Imago 7

Ian O’Rourke fue la figura de Costa Rica en la clasificación a las semifinales del Premundial sub 20 de Concacaf. El arquero sostuvo a su equipo durante 120 minutos, participó en la tanda de penales y convirtió el cobro decisivo que aseguró el regreso de los ticos a una Copa del Mundo de la categoría después de diez años.

Tras avanzar, O’Rourke reconoció que mantiene una cuenta pendiente con México por la derrota sufrida en la fase de grupos. El guardameta aseguró que le gustaría reencontrarse con el Tricolor en la final y afirmó que Costa Rica está preparada para competir en cualquier escenario, incluido el Estadio Azteca, primero ante Estados Unidos o Guatemala en semifinales. LEE LA NOTA COMPLETA

TE PUEDE INTERESAR