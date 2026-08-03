Chelsea vs Juventus en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026

Dos grandes conjuntos del Viejo Continente se miden a través de la multiplataforma de Claro Sports

¿Dónde ver el Chelsea vs Juventus? | Claro Sports.

Chelsea y Juventus se enfrentarán en un nuevo partido amistoso de pretemporada, con ambos equipos en plena etapa de ajustes rumbo al inicio de sus respectivas competencias. El duelo permitirá medir el momento de dos planteles que atraviesan procesos distintos, pero que llegan con la obligación de mostrar avances antes del comienzo oficial de la campaña.

El conjunto inglés buscará recuperarse después de sufrir la primera derrota de la era Xabi Alonso, luego de caer 2-1 frente al Tottenham Hotspur en Sídney. Antes de ese resultado, los Blues habían debutado con un triunfo 6-4 sobre Western Sydney Wanderers, aunque el encuentro también dejó dudas por los problemas defensivos que el equipo mostró durante varios tramos.

Juventus, por su parte, continúa definiendo su plantilla en medio de distintos movimientos de mercado. El club italiano mantiene abiertas varias gestiones para reforzar su defensa y la portería, mientras se prepara para enfrentar a un Chelsea que pretende cerrar su gira con una actuación más sólida y corregir los errores detectados en sus primeros compromisos.

¿Dónde ver el Chelsea vs Juventus en vivo, el partido amistoso de clubes 2026?

El partido amistoso de pretemporada entre Chelsea y Juventus se disputará este miércoles 5 de agosto de 2026, en punto de las 5:20 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro podrá seguirse completamente en vivo y gratis a través de la multiplataforma de Claro Sports, tanto en televisión como en sus canales digitales.

La transmisión estará disponible en clarosports.com y en el canal de YouTube de Claro Sports, además de las señales de televisión de Dish, en los canales 336 y 836 HD; Megacable, por el 324; Totalplay, en el 521; y Star TV, por el 515.

Los aficionados también podrán disfrutar el Chelsea vs Juventus mediante Claro Video, Roku TV y Samsung TV, opciones que permitirán seguir todas las acciones del encuentro desde distintos dispositivos.

Chelsea vs Juventus en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso de pretemporada 2026?

El partido amistoso entre el Chelsea de Inglaterra y la Juventus de Italia se disputará este miércoles 5 de agosto de 2026, en punto de las 5:20 horas tiempo del centro de México. Las acciones se llevarán a cabo en el Kai Tak Sports Park de Hong Kong.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 5:20 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 6:20 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 7:20 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 8:20 horas

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

Chelsea vs Juventus | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:45 horas

Arsenal vs Real Betis | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto)

Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)

Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas

Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

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