Arsenal vs Betis en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026

Los Gunners y el conjunto verdiblanco se enfrentarán este miércoles 5 de agosto en el Aviva Stadium de Dublín

Arsenal vs Betis en vivo, fútbol partido amistoso 2026 | Claro Sports

Real Betis y Arsenal se enfrentarán este miércoles 5 de agosto en un partido amistoso de preparación para la temporada 2026-27. El encuentro comenzará a las 12:30 horas, tiempo del centro de México, y se disputará en el Aviva Stadium de Dublín, Irlanda. La transmisión estará disponible en vivo y en directo mediante la multiplataforma de Claro Sports.

El compromiso representará el primer enfrentamiento en la historia entre los primeros equipos de ambas instituciones. También será la primera ocasión en la que el conjunto verdiblanco dispute un partido en la capital irlandesa, dentro de una pretemporada en la que el cuerpo técnico busca preparar al plantel para el inicio de las competencias oficiales.

El conjunto español llegará después de vencer 1-0 al Almería en el estadio Ciudad de La Línea, resultado obtenido en su quinto amistoso del verano. Previamente, el Betis había derrotado 4-0 al Lyon en el Trofeo Ciudad de La Línea, por lo que afrontará el encuentro ante el Arsenal con dos victorias consecutivas.

Los Gunners, por su parte, vienen de superar 4-1 al Girona en su partido más reciente de preparación. Arsenal, ganador de 13 campeonatos de liga inglesa y 14 ediciones de la FA Cup, medirá su avance frente al equipo español en uno de los encuentros internacionales programados antes del comienzo de la temporada 2026-27.

¡La convocatoria para nuestro stage en Irlanda! 🇮🇪☘️ pic.twitter.com/UCpKCONCUn — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 3, 2026

Arsenal vs Betis en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso de pretemporada 2026?

El partido amistoso entre el Arsenal de Inglaterra y el Real Betis de España se disputará este miércoles 5 de agosto de 2026, en punto de las 12:30 horas tiempo del centro de México. Las acciones se llevarán a cabo en el Aviva Stadium de Dublín, Irlanda.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

¿Dónde ver el Arsenal vs Betis en vivo, el partido amistoso de clubes 2026?

Arsenal vs Betis se podrá seguir en vivo y en directo por Claro Sports. Nuestra transmisión estará disponible para 17 países de Latinoamérica: México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Chile, República Dominicana, Argentina, Paraguay y Uruguay. Nuestra señal estará disponible 10 minutos antes del silbatazo inicial, es decir a las 12:20 horas tiempo del centro de México.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

En Claro Sports continuamos con nuestra programación de amistosos internacionales que reúne a clubes de la Premier League y equipos de otras ligas. Este es el calendario de encuentros por disputarse en nuestra multiplataforma:

Chelsea vs Juventus | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:45 horas

Arsenal vs Real Betis | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto)

Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)

Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas

Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

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