Problemas para América de Cali: Dimayor suspende a Yhormar Hurtado

Dimayor resolvió suspender temporalmente al lateral derecho, por “supuestas” alineaciones indebidas y su pasado en este 2026.

Yhormar Hurtado del América de Cali | Vizzor

Dimayor quiso poner fin a la polémica de Yhormar Hurtado y su presencia en el América de Cali. Después de las denuncias de Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó por la alineación indebida y su presencia en tres clubes diferentes en lo que va del años deportivo 2026. La entidad deportiva puso ‘mano dura’ en dicha situación.

Vale la pena recordar que este lateral derecho de 29 años nacido en Chigorodó, jugó el primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano con Deportes Tolima. Meses después, en julio, vistió los colores del Always Ready de Bolivia y para el remate de la temporada, el cuadro vallecaucano se hizo acreedor de sus servicios.

Comunicado oficial:

“Medida provisional adoptada por el Comité Disciplinario del Campeonato, consistente en suspender temporalmente al señor Yhormar David Hurtado Torres, jugador del registro del Club América de Cali S.A., por un término de siete (7) días calendario, con ocasión a las denuncias de partido formuladas por IDBDC Albinegro S.A. y el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club F.C.S.A. S.A. por los hechos que tuvieron lugar en los partidos disputados por la 1ª y 2ª Fecha la Liga BetPlay DIMAYOR II 2026 respectivamente, contra el Club América de Cali S.A.”, declaró el Comité Disciplinario de la Dimayor.

“Para el caso en concreto este Comité estima que la medida provisional que se procederá a decretar satisface dos de los criterios contenidos en el numeral 1 del artículo 51 del Código Disciplinario de la FIFA, esto es: (i) Garantizar una buena administración de la justicia y, (ii) Mantener la disciplina deportiva”, agregó la entidad disciplinaria.

Cabe mencionar que Yhormar Hurtado arribó al América de Cali en el reciente mercado de fichajes. El lateral derecho sumó 86 minutos ante Internacional de Bogotá el pasado 26 de julio en la victoria de los ‘Diablos Rojos’ 0-2 sobre el elenco capitalino, de allí los directivos del equipo de ‘Los Cóndores’ afirmaron que la demanda estaba en pie.

Sin embargo los encargados del América aseguraron que estaban bien asesorados jurídicamente, por tal motivo el futbolista volvió a ser titular para el compromiso ante Boyacá Chicó en el Estadio Pascual Guerrero el pasado domingo 2 de agosto, donde el cuadro local goleó 7-0 al ‘Ajedrezado’. Pero también presentaron demanda por la situación de Hurtado.

El equipo de David González visita este miércoles 4 de agosto al Once Caldas en el Estadio Palogrande de Manizales, el jugador estaba convocado por el timonel antioqueño, sin embargo y ante la medida impuesta por el Comité Disciplinario de la Dimayor, no podrá ver minutos ante el ‘Blanco Blanco’, mientras su situación se resuelve y los puntos del equipo vallecaucano ante Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó.

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