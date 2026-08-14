Infantino, contra las cuerdas: un aliado de Trump exige apoyo total al presidente de FIFA

Andrew Giuliani, exdirector del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026, defendió a Infantino y calificó de “envidiosos” a quienes cuestionan su gestión

Infantino recibió apoyo de Giuliani en medio de tensiones | Reuters

Gianni Infantino enfrenta un periodo de fuerte presión al frente de la FIFA, en medio de los cuestionamientos por el proyecto con el que buscaba abrir parte de la actividad comercial del organismo a capital privado.

En ese contexto, el presidente de la FIFA recibió respaldo desde Estados Unidos. De acuerdo con The Athletic, Andrew Giuliani, exdirector ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026, defendió públicamente a Infantino y envió un mensaje a quienes analizan dejar de apoyarlo rumbo a las próximas elecciones presidenciales del organismo. Nota completa, aquí.