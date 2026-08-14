Noble gesto: ganancias del Circuito Pony Malta irán a las víctimas del terremoto, anuncia Juan Pablo Montoya

Montoya anuncia que las utilidades del Circuito Pony Malta en Barranquilla serán donadas para apoyar a las víctimas del terremoto.

Juan Pablo Montoya Circuito Pony Malta | Reuters

Muchos deportistas y ciudadanos siguen mostrando su apoyo a aquellas personas que sufrieron graves consecuencias por el terremoto en Colombia, el cual tiene en emergencia al país. Desde futbolistas hasta celebridades han aportado en estos momentos de dificultad que se viven en las regiones.

Ahora, una leyenda del deporte nacional fue quien se manifestó y anunció un noble gesto para todos los damnificados por ese movimiento telúrico. Se trata de Juan Pablo Montoya, expiloto profesional de Fórmula 1 y quien por estos días se encuentra en la ciudad de Barranquilla.

Resulta que este domingo 16 de agosto, en el Gran Malecón de ‘La Arenosa’, se llevará a cabo el Circuito Pony Malta, un evento que organiza junto a la alcaldía y otras empresas. Montoya dio a conocer un importante cambio para ese día, el cual busca unirse a la ola de solidaridad de los colombianos.

Una ayuda para los damnifiados

Por medio de un video, Juan Pablo anunció que las ganancias que deje el evento irán a manera de donación. La idea es recaudar también distintos artículos de utilidad para la personas. También se quiere dar a conocer a más gente en el exterior la situación por la cual atraviesa el país.

Por otra parte, dentro de la planificación está hacer subastas y otro tipo de actividades para que los asistentes se motiven a ayudar y seguir recogiendo fondos. De igual forma, los otros eventos que ya estaban programados seguirán su curso normal.

🇨🇴 “Un país de campeones se levanta unido”. Con este propósito, Juan Pablo Montoya anunció que el Circuito Pony Malta, programado para este fin de semana en Barranquilla, donará el 100% de sus utilidades para apoyar a los afectados por el terremoto.

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Así es como Juan Pablo Montoya y sus allegados se unen a las donaciones, como lo han hecho cientos de colombianos y figuras importantes. Es momento de estar unidos y cualquier gesto de solidaridad es vital para aquellos que hoy sufren las consecuencias del temblor.

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