La Copa Intercontinental peligra: UEFA, FIFA y Oriente Medio ponen en duda el torneo

Toluca sigue sin conocer sede ni fecha para su participación, mientras la tensión entre UEFA y FIFA y la situación en Oriente Medio amenazan el torneo

El máximo honor mundial a nivel de clubes. | AYMAN AREF / NurPhoto via AFP

La Copa Intercontinental 2026 continúa rodeada de incertidumbre a menos de cuatro meses de su fase final. FIFA todavía no confirma sede ni fechas para el Derbi de las Américas, la Challenger Cup y la final, mientras el conflicto entre UEFA y el organismo internacional añade otra amenaza: si se mantiene el posible boicot europeo, el PSG podría quedar fuera de la competencia, aunque hasta ahora ni el club ni UEFA han confirmado una ausencia.

Toluca, representante de Concacaf y de la Liga MX, tampoco tiene información definitiva y espera recibir novedades alrededor del 15 de agosto para comenzar su logística. El campeón mexicano deberá enfrentar al futuro ganador de la Copa Libertadores en el Derbi de las Américas, mientras Qatar, sede de las ediciones de 2024 y 2025, tampoco está confirmado debido al conflicto bélico en Oriente Medio y las dudas de seguridad en la región. LEE LA NOTA COMPLETA

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