New York City FC vs Necaxa, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 3, hoy 13 de agosto

Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el New York City FC vs Necaxa, según la IA?

La proyección de inteligencia artificial coloca a New York City FC como favorito para imponerse a Necaxa, principalmente por la condición de local, la necesidad de conseguir los tres puntos y lo mostrado por ambos equipos durante sus primeros dos partidos. El marcador estimado es New York City FC 2-1 Necaxa, aunque el cuadro mexicano llega sin la presión de disputar una clasificación y puede utilizar esa condición para asumir mayores riesgos ofensivos.

Los números de la primera fase muestran la diferencia entre sus recorridos. NYCFC suma tres puntos, cuatro goles entre sus dos partidos y permitió solamente dos, después de vencer 2-0 a Santos y perder 2-1 ante Cruz Azul. Necaxa, por su parte, ha recibido cinco anotaciones y marcado solamente una, la conseguida por Matías Espíndola durante la derrota 3-1 frente a Philadelphia.

La obligación, sin embargo, está completamente del lado estadounidense. Una victoria de New York City no garantiza por sí sola el boleto a los cuartos de final, debido a que deberá observar los resultados de otros clubes de la MLS que también llegan a la última jornada con posibilidades. Necaxa ya conoce su destino y el objetivo será evitar cerrar la Leagues Cup 2026 sin puntos, antes de regresar a la Liga MX, donde su siguiente compromiso está programado ante León.