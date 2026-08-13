New York City FC vs Necaxa, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 3, hoy 13 de agosto
Los Rayos llegan eliminados a Nueva Jersey, mientras NYCFC necesita ganar por goleada y esperar resultados para continuar en la Leagues Cup
Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el New York City FC vs Necaxa y a qué hora juegan?
Necaxa disputa este jueves 13 de agosto su último partido de la Leagues Cup 2026 cuando visite al New York City FC en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. Los Rayos llegan a la jornada 3 sin posibilidades matemáticas de avanzar, después de perder sus primeros dos encuentros, mientras que el conjunto neoyorquino todavía conserva opciones y necesita una victoria para alcanzar seis puntos y esperar lo que suceda en los demás compromisos de la MLS.
Los escenarios son diferentes para ambos clubes. NYCFC comenzó con un triunfo 2-0 sobre Santos Laguna y posteriormente cayó 2-1 frente a Cruz Azul, por lo que llega con tres unidades. Necaxa, en cambio, perdió 2-0 contra Chicago Fire y 3-1 ante Philadelphia Union, una segunda derrota que confirmó su eliminación. Para los hidrocálidos, el encuentro representa la última oportunidad de sumar en el torneo antes de regresar a México y concentrarse nuevamente en el Apertura 2026 de la Liga MX.
Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen New York City FC vs Necaxa
Las alineaciones aún están por conocerse, pero como referencia, Pascal Jansen utilizó frente a Cruz Azul un sistema 4-2-3-1 con Matt Freese; Tayvon Gray, Max Murray, James Sands, Nico Cavallo; Jonny Shore, Andrés Perea; Agustín Ojeda, Nicolás Fernández Mercau, Hannes Wolf y Talles Magno.
New York City tendrá que decidir cuánto modifica una estructura que compitió hasta el final contra La Máquina. Matt Freese continúa como una de las piezas centrales del equipo, mientras futbolistas como Nicolás Fernández Mercau, Hannes Wolf y Talles Magno aparecen entre sus alternativas para generar peligro en el último tercio. NYCFC dispone además de opciones como Keaton Parks, Malachi Jones, Mitja Ilenič y Bénie Traoré para realizar ajustes durante el encuentro.
En el caso de Necaxa, su formación más reciente en la competencia incluyó a Luis Jiménez; Raúl Martínez, Alexis Peña, Francisco Méndez; Emilio Rodríguez, Pavel Pedraza, Danny Leyva, Cristian Vargas; Matías Espíndola, Julián Carranza y Javier Ruiz. Sin embargo, el propio club adelantó que este último compromiso puede servir para dar rotación al plantel y ofrecer minutos a jóvenes y nuevas incorporaciones, por lo que Martín Varini podría presentar modificaciones. El entrenador vuelve además al área técnica después de cumplir su suspensión.
Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el New York City FC vs Necaxa, según la IA?
La proyección de inteligencia artificial coloca a New York City FC como favorito para imponerse a Necaxa, principalmente por la condición de local, la necesidad de conseguir los tres puntos y lo mostrado por ambos equipos durante sus primeros dos partidos. El marcador estimado es New York City FC 2-1 Necaxa, aunque el cuadro mexicano llega sin la presión de disputar una clasificación y puede utilizar esa condición para asumir mayores riesgos ofensivos.
Los números de la primera fase muestran la diferencia entre sus recorridos. NYCFC suma tres puntos, cuatro goles entre sus dos partidos y permitió solamente dos, después de vencer 2-0 a Santos y perder 2-1 ante Cruz Azul. Necaxa, por su parte, ha recibido cinco anotaciones y marcado solamente una, la conseguida por Matías Espíndola durante la derrota 3-1 frente a Philadelphia.
La obligación, sin embargo, está completamente del lado estadounidense. Una victoria de New York City no garantiza por sí sola el boleto a los cuartos de final, debido a que deberá observar los resultados de otros clubes de la MLS que también llegan a la última jornada con posibilidades. Necaxa ya conoce su destino y el objetivo será evitar cerrar la Leagues Cup 2026 sin puntos, antes de regresar a la Liga MX, donde su siguiente compromiso está programado ante León.
New York City FC vs Necaxa, en vivo
Necaxa disputa este jueves 13 de agosto su último partido de la Leagues Cup 2026 cuando visite al New York City FC en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. Los Rayos llegan a la jornada 3 sin posibilidades matemáticas de avanzar, después de perder sus primeros dos encuentros, mientras que el conjunto neoyorquino todavía conserva opciones y necesita una victoria para alcanzar seis puntos y esperar lo que suceda en los demás compromisos de la MLS.
Los escenarios son diferentes para ambos clubes. NYCFC comenzó con un triunfo 2-0 sobre Santos Laguna y posteriormente cayó 2-1 frente a Cruz Azul, por lo que llega con tres unidades. Necaxa, en cambio, perdió 2-0 contra Chicago Fire y 3-1 ante Philadelphia Union, una segunda derrota que confirmó su eliminación. Para los hidrocálidos, el encuentro representa la última oportunidad de sumar en el torneo antes de regresar a México y concentrarse nuevamente en el Apertura 2026 de la Liga MX.