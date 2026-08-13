Inter de Milán vs Betis en vivo: fecha, horario y dónde ver el partido amistoso de pretemporada 2026

Sigue por Claro Sports el último partido de preparación de estos equipos, que jugarán la Champions esta temporada

Inter Milan vs Real Betis: horario y dónde ver el partido amistoso | Claro Sports

El arranque del fútbol europeo está a la vuelta de la esquina y dos equipos que jugarán la próxima edición de la Champions, el Inter de Milán y el Real Betis, se enfrentan este sábado 15 de agosto, en compromiso a disputarse en el Estadio San Nicola de Bari y que podrás seguir por la multiplataforma de Claro Sports.

Será el quinto y último partido de pretemporada para el Inter, que ha recorrido medio planeta en su preparación para defender el Scudetto. Comenzaron a finales de julio en Alemania ante el Karlsruher, tras lo cual jugaron ante el Manchester City en Hong Kong y disputaron dos partidos en Perth, Australia, ante sus rivales del calcio, el Milan y la Juve, previo a este encuentro en territorio italiano ante el Betis.

El Betis de Álvaro Fidalgo, por su parte, ha disputado ya siete partidos de preparación para una campaña que será especial, ya que terminar quintos en LaLiga les dio el boleto para jugar la Champions League por segunda vez en su historia y primera desde la 05/06. Así que comenzaron su pretemporada midiéndose al Sportfreunde Lotte un día antes de la final del Mundial, además de partidos ante el Recreativo Huelva, Granada, Almería, ante el Arsenal en Dublín, contra el Bournemouth en La Cartuja y el último será ante el Inter en Bari.

Inter Milan vs Betis en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso de pretemporada 2026?

El partido entre Inter y Betis se jugará el sábado 15 de agosto de 2026 en Bari, en partido programado para las 19:30 horas tiempo local, 11:30 a.m. del centro de México.

¿Dónde ver el Inter Milan vs Betis en vivo, el partido amistoso de clubes 2026?

El partido lo podrás seguir por la multiplataforma de Claro Sports en 17 países de América Latina, comenzando la transmisión este sábado 15 de agosto en punto de las 11:20 a.m.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

Además del Inter-Betis, estos son los partidos amistosos que podrás seguir por la multiplataforma de Claro Sports este fin de semana:

AC Milan vs Manchester United | Sábado 15 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 08:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 09:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 10:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 11:45 horas Schalke 04 vs Real Madrid | Domingo 16 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 09:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 10:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 11:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 12:00 horas Liverpool vs Como | Domingo 16 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:00 horas

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