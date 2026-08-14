Portland Timbers vs Tijuana, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 3, hoy 13 de agosto
Xolos llega eliminado a Portland, mientras los Timbers necesitan ganar y mejorar su diferencia de goles para mantener opciones de clasificación
Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Portland Timbers vs Tijuana y a qué hora juegan?
Portland Timbers y Tijuana bajan el telón de la Fase Uno de la Leagues Cup 2026 este jueves 13 de agosto en el Providence Park, con escenarios completamente diferentes. Los Xolos llegan matemáticamente eliminados después de perder sus primeros dos compromisos, mientras que Portland todavía conserva una posibilidad de alcanzar los cuartos de final, aunque está obligado a ganar en los 90 minutos y necesita mejorar su diferencia de goles, además de esperar resultados favorables en otros encuentros de la MLS.
El partido también tendrá atención sobre Gilberto Mora, una de las principales figuras jóvenes del fútbol mexicano, y supondrá el debut de Martí Cifuentes como entrenador de Portland. Los Timbers comenzaron el torneo con un contundente triunfo 5-2 sobre Puebla, pero posteriormente cayeron 3-1 frente al América. Tijuana perdió 2-0 contra Austin FC y 1-0 frente a San Diego FC, por lo que llega a la última fecha sin puntos y todavía sin anotar en esta Leagues Cup.
Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Portland Timbers vs Tijuana
Estos son los futbolistas que ambos entrenadores mandan a la cancha:
Alineación confirmada de Portland Timbers: Kamal Miller, Ariel Lassiter, David Da Costa, Eric Miller, Cole Bassett, Kévin Kelsy, Finn Surman, Trey Muse, Jimer Fory, Juan Caicedo, Kristoffer Velde.
Alineación confirmada de Tijuana: M. El Ghezouani, J. Porozo, A. Vega, A. Mejía, Á. Zapata, A. Pérez, J. Hernández, Y. Padilla, F. Boya, A. Magallón, J. González.
Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Portland Timbers vs Tijuana, según la IA?
Tomando como referencia la localía, los resultados de ambos clubes durante la Leagues Cup, la producción ofensiva y la necesidad de Portland de buscar la victoria, una proyección de inteligencia artificial coloca a los Timbers como favoritos para quedarse con los tres puntos. El marcador estimado es Portland Timbers 2-0 Tijuana, aunque se trata únicamente de una predicción y no de un resultado garantizado.
La principal diferencia está en lo ocurrido durante las dos primeras jornadas. Portland ya demostró capacidad para generar goles con el 5-2 sobre Puebla, aunque América exhibió sus problemas defensivos al derrotarlo 3-1. Tijuana, por su parte, ha perdido sus dos encuentros, recibió tres goles y todavía no ha marcado, después de caer ante Austin y San Diego. Esos antecedentes, junto con la necesidad de los Timbers de atacar desde el comienzo, sustentan la proyección favorable al cuadro local.
Sin embargo, ganar podría no ser suficiente para Portland. Los Timbers necesitan observar el resto de la clasificación de la MLS y su diferencia de goles puede terminar siendo determinante para definir los cuatro boletos. Tijuana juega sin presión clasificatoria y tiene la posibilidad de despedirse con sus primeros puntos, complicar a Portland y recuperar sensaciones antes de volver a la Liga MX, en un partido que cerrará oficialmente la Fase Uno de la Leagues Cup 2026.
Portland Timbers vs Tijuana, en vivo
Portland Timbers y Tijuana bajan el telón de la Fase Uno de la Leagues Cup 2026 este jueves 13 de agosto en el Providence Park, con escenarios completamente diferentes. Los Xolos llegan matemáticamente eliminados después de perder sus primeros dos compromisos, mientras que Portland todavía conserva una posibilidad de alcanzar los cuartos de final, aunque está obligado a ganar en los 90 minutos y necesita mejorar su diferencia de goles, además de esperar resultados favorables en otros encuentros de la MLS.
El partido también tendrá atención sobre Gilberto Mora, una de las principales figuras jóvenes del fútbol mexicano, y supondrá el debut de Martí Cifuentes como entrenador de Portland. Los Timbers comenzaron el torneo con un contundente triunfo 5-2 sobre Puebla, pero posteriormente cayeron 3-1 frente al América. Tijuana perdió 2-0 contra Austin FC y 1-0 frente a San Diego FC, por lo que llega a la última fecha sin puntos y todavía sin anotar en esta Leagues Cup.