La ayuda de Jorge Messi que quedó en silencio: el gesto que transformó vidas en un hospital de Rosario

Una historia desconocida de Jorge Messi salió a la luz: el gesto silencioso que dejó un legado médico más allá del fútbol

Messi, siempre inseparable de su padre | REUTERS/Alberto Estevez

Mucho antes de que Lionel Messi se convirtiera en una figura reconocida en todo el mundo, su familia conoció de cerca las dificultades que puede enfrentar un niño ante un problema de salud. Esa experiencia marcó una parte de su historia y, años después, inspiró un gesto de Jorge Messi que terminó beneficiando a decenas de pacientes en Rosario.

La historia permaneció durante años lejos de los reflectores. No tuvo grandes anuncios ni buscó reconocimiento público, pero dejó una huella profunda en el sistema de salud de la ciudad: un grupo de profesionales argentinos pudo prepararse en uno de los hospitales más importantes de España y regresar con los conocimientos necesarios para salvar vidas.

El relato fue dado a conocer por el médico Jorge Tartaglione en LN+, quien contó que todo comenzó cuando Jorge Messi supo que había niños en Rosario atravesando una situación similar a la que Lionel enfrentó durante su infancia. Conmovido por esos casos, decidió acercarse para ofrecer ayuda y hacerse cargo de los tratamientos que necesitaran esas familias.

Sin embargo, la respuesta que recibió cambió el rumbo de su iniciativa. En lugar de enfocarse únicamente en resolver casos individuales, desde Rosario le plantearon una necesidad más grande: formar a los especialistas que pudieran atender esos padecimientos dentro de la propia ciudad.

Fue entonces cuando Jorge Messi decidió apostar por algo que tendría un impacto mucho más amplio. Se puso en contacto con el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona y comenzó a coordinar la preparación de médicos, enfermeros y hemoterapistas del hospital rosarino para que pudieran capacitarse en trasplantes de médula ósea.

La ayuda de Jorge Messi no se limitó a facilitar los vínculos entre instituciones. Él mismo asumió los gastos de traslado y organizó la logística para que los profesionales pudieran viajar a España, realizar sus prácticas y regresar a Rosario con una preparación especializada.

Durante ese proceso, la intención era clara: que el conocimiento adquirido en Barcelona no se quedara en Europa, sino que regresara a la ciudad que había visto crecer a Lionel Messi. El objetivo era construir una capacidad médica que pudiera atender a nuevos pacientes sin que tuvieran que buscar alternativas lejos de casa.

Con el paso del tiempo, aquel gesto silencioso comenzó a reflejar sus resultados. El equipo formado gracias a esa iniciativa logró desarrollar un programa de trasplantes de médula ósea que ya permitió realizar 100 intervenciones, beneficiando a pacientes que necesitaban una oportunidad.

Para Tartaglione, lo más especial de la historia es precisamente que casi nadie la conocía. La ayuda nunca estuvo acompañada de una campaña de publicidad ni buscó reconocimiento, sino que se mantuvo bajo un perfil discreto, algo que el médico destacó como una muestra de humildad.

Mientras Lionel Messi construía una carrera que lo convirtió en uno de los mejores futbolistas de la historia, su padre dejó otro tipo de legado en Rosario. No fue un gol, un título o un récord deportivo, sino una decisión que permitió preparar personas capaces de ayudar a muchas más.

La historia de Jorge Messi demuestra que algunos de los gestos más importantes no siempre aparecen en los grandes escenarios. A veces ocurren lejos de las cámaras, en silencio, pero terminan cambiando la vida de muchas personas.

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