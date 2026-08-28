Tabla de posiciones de Premier League al momento: El City duerme como líder

La mejor liga del mundo, la de Inglaterra, disputa su segunda jornada. Así van las posiciones

Manchester City es líder tras golear al Crystal Palace | REUTERS/Isabel Infantes

La mejor liga del mundo, la Premier League, arrancó el 21 de agosto y los principales candidatos de la temporada anterior, Arsenal y Manchester City, de inmediato tomaron las primeras posiciones en el campeonato inglés. El Manchester United está en el otro lado del espectro, al comenzar con derrota ante el recién ascendido, el Hull City, que les ganó en la primera jornada.

La segunda fecha de la Premier incluye partidos interesantes, como el Spurs-Newcastle, además de que cierra la jornada en lunes, con la visita del Arsenal al Aston Villa.

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Tabla de posiciones Liga X 2026, al momento: Jornada 2

Tras la victoria del viernes, el Manchester City es líder en Inglaterra, con dos victorias en la misma cantidad de partidos, aunque varios equipos, incluido al Arsenal, podría superarles.

Manchester City: 6 puntos (+4 | 2 partidos jugados) Brighton: 3 puntos (+4) Arsenal: 3 puntos (+3) Brentford: 3 puntos (+3) Everton: 3 puntos (+2) Hull: 3 puntos (+2) Chelsea: 3 puntos (+1) Ipswich: 3 puntos (+1) Leeds: 3 puntos (+1) Liverpool: 1 punto (0) Newcastle: 1 punto (0) Fulham: 0 puntos (-1) Bournemouth: 0 puntos (-1) Sunderland: 0 puntos (-1) Nottingham: 0 puntos (-1) Manchester United: 0 puntos (-2) Coventry: 0 puntos (-3) Tottenham: 0 puntos (-3) Aston Villa: 0 puntos (-4) Crystal Palace: 0 puntos (-5 | 2 partidos jugados)

Resultados de la jornada 2 de la Liga inglesa

Viernes 28 de agosto 13:00 | Crystal Palace 1-4 Manchester City

Sábado 29 de agosto de 2026 05:30 | Liverpool vs Nottingham 08:00 | Bournemouth vs Everton 08:00 | Coventry vs Hull 10:30 | Tottenham vs Newcastle

Domingo 30 de agosto de 2026 07:00 | Chelsea vs Brighton 07:00 | Leeds vs Brentford 07:00 | Sunderland vs Fulham 09:30 | Manchester United vs Ipswich

Lunes 31 de agosto de 2026 13:00 | Aston Villa vs Arsenal



¿Qué lugares a torneos europeos da la tabla de posiciones de la Premier League?

Los puestos europeos se terminan de definir al final de la campaña, ya que algunas ligas pudieran recibir plazas adicionales por rendimiento en las competiciones UEFA. A reservas de ello, en la Premier los primeros cinco van a Europa:

Primeros cuatro equipos: Champions League

Quinto lugar: Europa League

¿Qué pasa si al final del torneo hay empate en la tabla de posiciones? Conoce todos los criterios de desempate de la Premier

En la Premier League, esos son los criterios de desempate, que son similares a la mayoría de ligas, salvo la española:

Diferencia de goles Goles a favor Resultados entre sí Goles anotados de visitante en partidos entre sí

En caso de estar empatado en los primeros cuatro criterios, se procede a disputar un partido en sede neutral.

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