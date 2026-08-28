Tabla de posiciones de Premier League al momento: El City duerme como líder
La mejor liga del mundo, la de Inglaterra, disputa su segunda jornada. Así van las posiciones
La mejor liga del mundo, la Premier League, arrancó el 21 de agosto y los principales candidatos de la temporada anterior, Arsenal y Manchester City, de inmediato tomaron las primeras posiciones en el campeonato inglés. El Manchester United está en el otro lado del espectro, al comenzar con derrota ante el recién ascendido, el Hull City, que les ganó en la primera jornada.
La segunda fecha de la Premier incluye partidos interesantes, como el Spurs-Newcastle, además de que cierra la jornada en lunes, con la visita del Arsenal al Aston Villa.
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Tabla de posiciones Liga X 2026, al momento: Jornada 2
Tras la victoria del viernes, el Manchester City es líder en Inglaterra, con dos victorias en la misma cantidad de partidos, aunque varios equipos, incluido al Arsenal, podría superarles.
- Manchester City: 6 puntos (+4 | 2 partidos jugados)
- Brighton: 3 puntos (+4)
- Arsenal: 3 puntos (+3)
- Brentford: 3 puntos (+3)
- Everton: 3 puntos (+2)
- Hull: 3 puntos (+2)
- Chelsea: 3 puntos (+1)
- Ipswich: 3 puntos (+1)
- Leeds: 3 puntos (+1)
- Liverpool: 1 punto (0)
- Newcastle: 1 punto (0)
- Fulham: 0 puntos (-1)
- Bournemouth: 0 puntos (-1)
- Sunderland: 0 puntos (-1)
- Nottingham: 0 puntos (-1)
- Manchester United: 0 puntos (-2)
- Coventry: 0 puntos (-3)
- Tottenham: 0 puntos (-3)
- Aston Villa: 0 puntos (-4)
- Crystal Palace: 0 puntos (-5 | 2 partidos jugados)
Resultados de la jornada 2 de la Liga inglesa
- Viernes 28 de agosto
- Sábado 29 de agosto de 2026
- 05:30 | Liverpool vs Nottingham
- 08:00 | Bournemouth vs Everton
- 08:00 | Coventry vs Hull
- 10:30 | Tottenham vs Newcastle
- Domingo 30 de agosto de 2026
- 07:00 | Chelsea vs Brighton
- 07:00 | Leeds vs Brentford
- 07:00 | Sunderland vs Fulham
- 09:30 | Manchester United vs Ipswich
- Lunes 31 de agosto de 2026
- 13:00 | Aston Villa vs Arsenal
¿Qué lugares a torneos europeos da la tabla de posiciones de la Premier League?
Los puestos europeos se terminan de definir al final de la campaña, ya que algunas ligas pudieran recibir plazas adicionales por rendimiento en las competiciones UEFA. A reservas de ello, en la Premier los primeros cinco van a Europa:
- Primeros cuatro equipos: Champions League
- Quinto lugar: Europa League
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¿Qué pasa si al final del torneo hay empate en la tabla de posiciones? Conoce todos los criterios de desempate de la Premier
En la Premier League, esos son los criterios de desempate, que son similares a la mayoría de ligas, salvo la española:
- Diferencia de goles
- Goles a favor
- Resultados entre sí
- Goles anotados de visitante en partidos entre sí
En caso de estar empatado en los primeros cuatro criterios, se procede a disputar un partido en sede neutral.