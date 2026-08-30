1 de septiembre 2026: ¿Es día de descanso oficial por el Segundo Informe de Gobierno? Esto dice la LFT

Infórmate sobre lo que sucederá el próximo martes 1 de septiembre en toda la República Mexicana

¿El 1 de septiembre es día inhábil? | Reuters.

El martes 1 de septiembre de 2026 tendrá lugar el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, un acto en el que presentará un balance de su administración. Sin embargo, la realización de este evento no convierte la fecha en un día de descanso obligatorio para trabajadores y estudiantes.

La duda ha surgido porque el 1 de octubre de 2024, fecha en la que Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia de México, sí fue considerado como día de descanso obligatorio. No obstante, ambas situaciones tienen un tratamiento distinto dentro de la legislación laboral.

La Ley Federal del Trabajo establece de manera específica cuáles son las fechas en las que las personas trabajadoras tienen derecho a descansar. Entre ellas aparece el 1 de octubre de cada seis años, cuando corresponde a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, pero no se incluye el 1 de septiembre por la presentación de un Informe de Gobierno.

Por esta razón, las actividades laborales deberán desarrollarse de manera habitual el próximo martes 1 de septiembre. Tampoco corresponde un pago adicional por trabajar ese día, debido a que no se trata de una fecha de descanso obligatorio contemplada en la LFT.

El Segundo Informe de Gobierno está programado para las 11:00 horas. Información oficial del Gobierno de México confirma que el evento se llevará a cabo el martes 1 de septiembre y que podrá seguirse mediante medios públicos y plataformas digitales.

Durante el acto se espera que la Presidenta presente un balance de los avances de su administración en distintas áreas. Como ocurrió con el Primer Informe de 2025, el evento servirá para exponer resultados y prioridades del Gobierno federal.

¿Es festivo el 1 de septiembre? Esto dice la LFT

No. El martes 1 de septiembre de 2026 no está considerado como día de descanso obligatorio en México.

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo contempla fechas como el 1 de enero, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre, el 25 de diciembre y el 1 de octubre de cada seis años cuando corresponde a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. El 1 de septiembre no aparece dentro de esa relación.

Esto significa que la presentación del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum no modifica por sí misma la jornada laboral. Quienes trabajen ese día recibirán su salario habitual y no el pago especial que establece la legislación para quienes laboran durante un descanso obligatorio.

La diferencia con el 1 de octubre de 2024 está precisamente en la ley. Desde la reforma publicada en 2024, el 1 de octubre de cada seis años es descanso obligatorio cuando se realiza la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. Esa disposición fue la que aplicó durante la toma de protesta de Sheinbaum.

¿Qué días de septiembre son descanso obligatorio?

Durante septiembre de 2026, el único descanso obligatorio previsto por la Ley Federal del Trabajo es el miércoles 16 de septiembre, con motivo del aniversario de la Independencia de México.

El 1 de septiembre, pese a coincidir con el Segundo Informe de Gobierno, será una jornada laboral normal. Tampoco existe dentro del artículo 74 otra fecha de descanso obligatorio durante ese mes.

Después del 16 de septiembre, los siguientes descansos obligatorios de 2026 serán el tercer lunes de noviembre, que corresponde al 16 de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, y el viernes 25 de diciembre por Navidad.

De esta manera, el calendario laboral mantiene únicamente tres descansos obligatorios en lo que resta de 2026: 16 de septiembre, 16 de noviembre y 25 de diciembre.

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